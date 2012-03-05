اعزام 7 اکیپ پزشکی به روستاهای محروم سمنان

حسین شیخ طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام هفت اکیپ پزشکی عمومی و یک گروه متخصص از پزشکان به روستاهای محروم شهرستان سمنان، گفت: در این اعزام ها 420 نفر توسط پزشکان ویزیت و دارو در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی افزود: جهت درمان کامل بیماری، تعداد 285 نفر از این بیماران به مراکز تخصصی برای آزمایشات مختلف، ‌عکسبرداری ها و جراحی معرفی شده اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این اعزام ها به 726 نفر از مردم روستاها آموزش های بهداشتی و فرهنگی ارائه شده است.

دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر استان سمنان و برخی از مراکز درمانی جهت برگزاری این طرح و اعزام گروه ها همکاری های سازنده ای با سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان داشته اند.