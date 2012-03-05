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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حضور نماینده معاونت دانشجویی در هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی

حضور نماینده معاونت دانشجویی در هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی

معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت از حضور نماینده معاونت دانشجویی و فرهنگی در هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از معاونان دانشگاههای علوم پزشکی در نشست خود از عدم حضور در جلسات هیئت امنای دانشگاهها و اهمیت نداشتن این حوزه در برخی دانشگاهها گلایه کرده بودند که مقرر شد این مشکل با حضور نماینده این معاونان در شوراهای مربوطه حل شود.

وی یادآور شد: پس از طرح این موضوع مقرر شد که نماینده این معاونت در هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی حضور یابند.

صرامی گفت: همچنین برای اجرایی شدن هر چه بهتر این موضوع قرار شد که معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت این موضوع را در شورای معاونان وزارتخانه مطرح کند و پس از تصویب در این شورا، وزیر بهداشت این موضوع را به هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کند.

کد مطلب 1551869

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