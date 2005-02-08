فيلم هاي اكشن بيشتر در شرق آسيا خريدار دارد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر ، شركت Grand brilliance sdn bhd يك شركت مالزيايي است كه توليداتشان فيلم هاي سينمايي و مستند است و همچنين فيلم هايي كه جنبه خبري داشته باشد بيشتر فيلم هايي هم كه توليد مي كنند براي عرضه بين المللي است.

شركت نگين Neguin هم يك شركت ديگر مالزيايي است كه تمركز آن بر روي پخش فيلم ها و همچنين خريد فيلم براي ايران است . نمايندگان اين شركت ، فيلم هايي را از ايران براي پخش محلي در مالزي مي خرند و بر عكس فيلم هايي را از كره ، ژاپن ، مالزي و كشورهاي جنوب شرقي آسيا مي خزند و به ايران عرضه مي كنند تا به حال فيلم هاي دختري با كفش هاي كتاني و نفس عميق را براي شبكه هاي مالزيايي خريداري كرده اند و براي نمونه ده فيلم هم از هنگ كنگ براي ايران خريداري كرده اند.

نماينده شركت Grand brilliance sdn bhd در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" عنوان كرد كه دومين سالي است كه در اين بازار شركت كرده اند وطي اين دو سال تقريبا به اين موضوع واقف شده اند كه در بازار ايران چه فيلم هايي كشش دارد و فيلم هاي اسلامي كه با اين ديدگاه ساخته مي شوند براي عرضه دراين بازار انتخاب مي شوند.

نماينده شركت نگين هم عنوان كرد: كه اولين سالي است كه در اين بازار شركت كرده ايم و فيلم هايي كه آن طرف در منطقه شرق آسيا بيشتر خريدار دارد فيلم هاي اكشن و جنگي است وبيشتر فيلم هايي كه با اين سبك و سياق ساخته مي شوند به آنجا عرضه مي شود و نه فيلم هاي هنري ،و از طرف ديگر ، در ايران فيلم هايي كه كمتر اكشن باشد مورد توجه است.

نماينده شركت Grand brilliance sdn bhd درادامه گفت: موضوعا فيلم هاي توليد شده براي عرضه بين المللي فقط معرفي مالزي و كشورهاي اطراف آن نيست بلكه معرفي اسلام است چه براي عرضه درمنطقه و يا اروپا هدف معرفي مسلمانان و اسلام به كشورهاي ديگراست.

وي حضور سال گذشته در بازار فيلم را موفقيت آميز عنوان كرد و گفت: سال گذشته درتبادل اقتصادي در بازار ، فيلم هايي را به ايران فروختيم و جداي از ايران ، درمنطقه خاورميانه هم فيلم هايي را عرضه داشتيم و همه اينها زمينه ايي شد كه امسال هم شركت كنيم.

نماينده اين شركت در خصوص توليد مشترك ، با توجه به زمينه فرهنگي مشترك بين ايران و شرق آسيا گفت: من يك توزيع كننده هستم، اما با توجه به شناختي كه از كشور خود دارم مي شود تصور كرد كه توليد مشتركي وجود داشته باشد همان طور كه تجربيات مشتركي هم وجود داشته كه بيشتر از طريق وزارتخانه كشورها با وزارتخانه كشور شما بوده است و يك فيلم مستند با همكاري وزارت ارشاد ساخته شده است. كه درحقيقت يك توليد مشترك به حساب مي آيد.

وي در ادامه گفت: در مالزي دو شبكه خصوصي و يك شبكه ماهواره اي وجود دارد، ولي در هيچ زمينه اي حمايت هاي دولتي براي فعاليت شبكه هاي خصوصي وجود ندارد. البته شايد بتوان پروژه هاي دولتي را كه به بخش خصوصي داده مي شود، يك حمايت دولتي ناميد.