زنگ طبیعت در مدارس چهار محال و بختیاری نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ طبیعت در دو هزار و 400 مدرسه چهارمحال و بختیاری نواخته شد.

مدیر کل منابع طبیعی هدف از به صدا در آوردن زنگ طبیعت در مدارس این استان را فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست و نگهداری و مراقبت از درختان و جلوگیری از تخریب درختان توسط قشر پایه در جامعه عنوان کرد و بیان داشت: کودکان و نوجوانان به عنوان قشر پایه جامعه بسیار در حفاظت و نگهداری از طبیعت و جنگل ها نقش موثری در جامعه دارند و فرهنگ سازی در این موارد باید از قشر پایه جامعه صورت گیرد تا در سال های آتی این فرهنگ وجود داشته باشد.

عطاالله ابراهیمی افزود: در روز اول هفته منابع طبیعی اسناد مالکیت ده هزار هکتار طرح بهره برداران اهدا می شود.

وی بیان داشت: در این هفته 500 هزار اصله درخت در این استان توزیع می شود.