به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که زمزمه هایی مبنی بر کناره گیری علی کفاشیان در دقیقه 90 از انتخابات فدراسیون فوتبال شنیده می شود، صبح امروز دوشنبه و دقایقی قبل از شروع رسمی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال علی کفاشیان در نشستی با وزیر ورزش و جوانان شرکت کرد.

در حالی که انتخابات در سالن فوتسال کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد علی کفاشیان به همراه حمید سجادی راهی آکادمی فوتبال شدند و دقایقی بعد محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان نیز به این جمع اضافه شد و البته بهروز منتقمی هم به جمع آنها اضافه شد.

در حالی که هنوز مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال به طور رسمی شروع نشده است زمزمه هایی مبنی بر کنار کشیدن علی کفاشیان از انتخابات ریاست این فدراسیون به گوش می رسد اما هنوز مشخص نیست که این اتفاق روی خواهد داد یا نه.