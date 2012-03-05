نتانیاهو از اظهارات اوباما درباره ایران تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره لبنان، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از اظهارات اوباما در نشست ایپک تاکید کرد: به اظهارات وی گوش دادم و از اینکه اوباما تکرار و تاکید کرد که اجازه نمی دهد ایران تسلیحات هسته ای اش را توسعه دهد و اینکه تمام گزینه ها درباره این کشور روی میز است، تقدیر می کنم.

نتانیاهو افزود: من از توضیحات وی درباره ایران نیز تمجید می کنم، مهار گزینه خوبی (درباره ایران) محسوب نمی شود. من بیشتر از همه از اظهارات وی در این باره که اسرائیل باید قادر به دفاع از خودش در برابر هر گونه تهدیدی باشد تقدیر می کنم.

خاطرنشان می شود باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) در واشنگتن در حالی که دم از لزوم انجام مذاکره و حل مسالمت آمیز اختلافات غرب در مورد برنامه هسته ای ایران می زد افزود: ایران باید منتظر تحریمهای بیشتری در سال 2012 باشد. تمام گزینه های ما روی میز است و هیچ گزینه ای را حذف نکرده ایم. ما از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری خواهیم کرد. سیاست ما در برابر ایران ممانعت از دستیابی این کشور به فناوری هسته ای است، این مسئله علاوه بر اینکه علیه منافع اسرائیل است بر ضد منافع آمریکا نیز هست.

جنجال های فوق در حالی صورت می گیرد که تاکنون هیچ مدرکی دال بر فعالیت غیرنظامی ایران وجود نداشته و مقامات ارشد نظام نیز به صراحت اعلام کردند که تاریخ مصرف بازدارندگی هسته ای به پایان رسیده است‌ و خلاف شرع نیز هست.