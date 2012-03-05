8500 مهندس مازندران پروانه اشتغال ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاوری نژاد شامگاه یکشنبه در مراسم روز مهندسی اظهار داشت: به بهانه سالروز حکیم خواجه نصیرالدین طوسی که حکیم، دانشمند، ریاضیدان و از فلاسفه قرن ششم و هفتم است این روز نامگذاری شد.

وی افزود: 150 رساله در حوزه های حکمت، منطق، ریاضی،هندسه از این دانشمند به جای مانده و400 هزار جلد کتاب از سراسر دنیا در کتابخانه خواجه نصیر جمع آوری شده است.

خاوری نژاد با بیان اینکه این دانشمند با بوعلی سینا هم سطر است اشاره کرد: ابوعلی سینا در طب ولی خواجه نصیرالدین در ریاضیات، حکمت است که بعنوان ستاره درخشانی که در افق تاریک معنوی درخشید معرفی شد.

وی افزود: روز مهندسی فرصت مناسبی است تا از زحمات مهندسان که برای توسعه و آبادانی کشور کوشیدند ارج نهیم.

خاوری نژاد یکی از شاخصه های توسعه هر کشوری را توسعه مهندسین آن دانست که درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و نظام مهندسی شکل گرفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی مازندران از عضویت 15 هزار نفردر این سازمان خبر داد و افزود: از این تعداد شش هزار و 500 مهندس استان پرونده اشتغال و هشت هزار و 500 نفر بدون پروانه اشتغال هستند.

وی از هزینه بیش از دو هزار میلیارد تومانی برای اجرای خدمات مهندسی در حوزه های طراحی، نظارت و اجرا در پنج میلیون متر مربع وسعت استان خبر داد.