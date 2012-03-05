اعتماد اعضای مجمع برایم ارزشمند بود/ چهار سال سخت را پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از برگزاری مجمع امروز فدراسیون فوتبال که منجر به ابقا وی برای چهار سال آینده شد ضمن بیان این مطلب در مورد برنامه هایش برای آینده فوتبال گفت: به هر حال تلاش ما این است که از تجریبات گذشته درس بگیریم و با روشی بهتر فوتبال ایران را به جایگاه شایسته ای برسانیم. از اینکه با همه نقایصی که وجود داشت اعضای مجمع به من اعتماد کردند خوشحالم و این رای آنها برایم ارزشمند است.

وی ادامه داد: قطعا ما در چهار سال آینده روزهای سخت تری را پیش رو داریم که باید همه دست در دست هم دهیم و شرایطی را به وجود بیاوردیم که در نهایت به رشد و توسعه فوتبال منجر شود. از همه اهالی فوتبال و اعضای مجمع و همچنین اعضای هیئت رئیسه می خواهم که همه برای رشد و توسعه فوتبال به فدراسیون کمک کنند.

کفاشیان در پاسخ به این پرسش که چرا در پایان دور اول اعلام کردید اعضای مجمع به آقای قریب هم رای بدهند گفت: به هر حال من عادت دارم که به رقیبم احترام بگذارم. به همین خاطر دوست داشتم اعضای مجمع به آقای قریب هم رای بدهند. ضمن اینکه اگر ایشان هم به عنوان رئیس انتخاب می شدند تمام تجریباتم را در اختیارش می گذاشتم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد رای نیاوردن منتقمی که قرار بود رئیس سازمان لیگ برتر شود و انتخاب جانشین او گفت: فعلا باید برای سازمان لیگ سرپرست بگذاریم تا در مجمع بعدی که احتمالا دو ماه آینده برگزار خواهد شد رئیس سازمان لیگ را معرفی کنیم و مجمع به او رای بدهد.

علی کفاشیان با بیان اینکه از همه اهالی فوتبال می خواهم به من کمک کنند افزود: ما چهار سال سخت را پیش رو داریم که امیدوارم با حمایت و کمک همه جامعه فوتبال بتوانیم به موفقیت های این رشته پرطرفدار کمک کنیم و باعث خوشحالی مردم شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از انتخابات تحت فشار بودید و از سوی وزارت ورزش و جوانان توصیه ای به شما شده بود گفت: اصلا تحت فشار نبودم و با توجه به برنامه ای که برای ریاست هر سه کاندیدا اعلام کرده بودند دوست داشتم انتخابات آزاد برگزار شود.

کفاشیان در مورد احتمال ابقای عزیز محمدی در ریاست سازمان لیگ برتر گفت: این موضوع را باید اعضای هیئت رئیسه تصمیم گیری کنند و اگر آنها به جمع بندی برسند مشکلی در این مورد وجود ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال توجه بیشتر به باشگاه ها را از اولویت های برنامه هایش در چهار سال آینده عنوان کرد و گفت: مهمترین اولویت من است که است که به بحث باشگاه ها که ضعف های زیادی داشتیم توجه ویژه کنیم. ضمن اینکه به مسائل اقتصادی هم توجه ویژه خواهیم داشت و قصد داریم در ساختار تیم های ملی نیز تغییراتی ایجاد کنیم.

وی در پایان پیرامون رای مخفی که اعضای مجمع به رئیس دادند گفت: طرح بسیار خوبی بود که به استقلال بیشتر مجمع کمک کرد. در دوره های قبلی مجمع استقلال کافی نداشت اما در این مجمع همه چیز خوب بود.