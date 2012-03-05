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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

محمدی در گفتگو با مهر:

تردد در جاده های کرمانشاه با رنجیر چرخ امکان پذیر است

تردد در جاده های کرمانشاه با رنجیر چرخ امکان پذیر است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه گفت: با بارش سنگین برف در کرمانشاه، تردد وسایل نقلیه در جاده ها و گردنه ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

یدالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بارش سنگین برف در کرمانشاه، تردد وسایل نقلیه در جاده ها و گردنه ها با زنجیر چرخ امکان است.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: با آغاز بارش برف از اوایل شب گذشته در کرمانشاه، نیروهای این اداره در گردنه ها و نقاط برف گیر کرمانشاه برای امداد احتمالی به رانندگان مستقر شدند.

محمدی افزود: به علت برودت هوا، پس از اندک زمانی بارش برف، سطح جاده ها کامل یخ زده است و نیروهای این اداره هم اکنون نیز در حال تیغه زنی، نمک پاشی و برف روبی در این مناطق هستند.

رئیس راه و ترابری کرمانشاه گفت: خوشبختانه نیروهای راه و ترابری کرمانشاه تمامی مسیرهای عبور و مرور برون شهری این شهرستان را بازگشایی کرده اند.

محمدی افزود: البته رانندگانی که قصد سفر دارند حتما باید وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز نمایند.

براساس این گزارش، بارش برف در کرمانشاه عبور مرور را هم در داخل و هر در خارج از شهر را مختل کرده است.

کد مطلب 1551880

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