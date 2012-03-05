تردد در جاده های کرمانشاه با رنجیر چرخ امکان پذیر است

یدالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بارش سنگین برف در کرمانشاه، تردد وسایل نقلیه در جاده ها و گردنه ها با زنجیر چرخ امکان است.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: با آغاز بارش برف از اوایل شب گذشته در کرمانشاه، نیروهای این اداره در گردنه ها و نقاط برف گیر کرمانشاه برای امداد احتمالی به رانندگان مستقر شدند.

محمدی افزود: به علت برودت هوا، پس از اندک زمانی بارش برف، سطح جاده ها کامل یخ زده است و نیروهای این اداره هم اکنون نیز در حال تیغه زنی، نمک پاشی و برف روبی در این مناطق هستند.

رئیس راه و ترابری کرمانشاه گفت: خوشبختانه نیروهای راه و ترابری کرمانشاه تمامی مسیرهای عبور و مرور برون شهری این شهرستان را بازگشایی کرده اند.

محمدی افزود: البته رانندگانی که قصد سفر دارند حتما باید وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز نمایند.

براساس این گزارش، بارش برف در کرمانشاه عبور مرور را هم در داخل و هر در خارج از شهر را مختل کرده است.