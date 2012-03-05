مشارکت آزادشهریها در انتخابات بیش از 80 درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل دهنوی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس کمیته امدداد شهرستان از حماسه آفرینی مردم شهرستان آزادشهر در 12 اسفند تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: مردم ایران بار دیگر توطئه های دشمن را با حضور خود در پای صندوقهای اخذ رای خنثی کردند و به همه دشمنان اسلام نشان دادند که هر کجا که مقام معظم رهبری امر کند حاضر خواهند شد و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

فرماندار آزادشهر کار در کمیته امداد را یک کار اداری ندانست و گفت: بلکه کاری از روی عشق و علاقه است.

دهنوی گفت: این نهاد مزین است به نام امام (ره) وبه همین خاطر کارکنان آن همگی یک روحیه خاصی از امداد در آنها دیده می شود.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.