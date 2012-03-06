به گزارش خبرگزاری مهر، تا آن سپده دم ناز، از چهره پرده گرفت، "راز" با روشنایی ازل از راه رسید و ثانیه های سرشار، با ترانه و بشارت، عطر ناب انسان را در حیات زمزمه کردند.

بهشت، مثل گوهران در چشمهای پرستو پر می زد تا عشق راز" به تو می اندیشم" را در جهان نیلوفر کند تا انسان سر بر شانه رویا شادمانی خویش را آئینه شود.

باری "هنر" دقایق دانایی ازلی انسان است، آنجا که خدا مسرور با شادی انسانی پای می کوبد و با ملائکان، آسمان در آسمان دست افشانی می کند تا طنین عریان نور ترانه خوان ملکوت جان آدمی باشد.

دستهایم خالی است اما با همین کلمه ها که ارث ازلی من است موفقیت ماندگار اصغر فرهادی و تمامی عوامل فیلم جدایی نادر از سیمین را شادمانه و عاشقانه تبریک می گویم.

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ایرج زبردست رباعی سرای معاصر