رشد 15 درصدی تخلیه و باگیری کالا نفتی در بندرامام/ تحریمها بی اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی کشوری از سوی کشورهای مختلف مورد تحریم بین المللی قرار می گیرد در طبیعی ترین حالت صادرات و واردات این کشور کاهش می باید زیرا طبق تعریف موجود، رابطه تجاری و اقتصادی این کشور با بخشی از دنیا قطع می شود و خرید و فروش به حداقل ممکن می رسد.

در سالهای اخیر کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا با طرح موضوع ادعایی تحریم ایران همواره بر این موضوع تاکید کرده اند که تحریمهایی که برای کشور ما صورت گرفته باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده در حالیکه در کشور ما وضع صادرات و واردات و سایر فعالیتهای اقتصادی چنین امری را نشان نمی دهد.



در این خصوص می توان برای اثبات پوچ بودن ادعای کشورهای غربی برای ضربه زدن به کشور از طریق عدم ارسال اغلب کالاهای مورد نیاز این کشور می توان بنادر کشور را مثال زد که صادرات و واردات اغلب کالاها از آنها صورت می گیرد و در شرایطی که غرب ادعا می کند ایران را تحریم کرده صادرات و واردات کالا در آنها رشد یافته است.



در همین خصوص معاون بندری و دریایی اداره کل بنادر استان خوزستان اظهار کرد: در 11ماهه سال جاری تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در بنادر خوزستان افزایش یافت به گونه ای که این فعالیت در بنادر خوزستان با 15 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان11 میلیون و 719 هزار و 833 تن رسید.



علیرضا خجسته تصریح کرد: ترانزیت نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به میزان یک میلیون و 493 هزار و620 تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از 41 درصد رشد برخوردار بود که این حجم جابجایی کالا توسط 79 فروند کشتی انجام شده است.



وی تصریح کرد: تخلیه و بارگیری کالای نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) نیز با رشد 15 درصدی از10 میلیون و 215 هزار و 947 تن در مدت مشابه در سال گذشته به 11 میلیون و 719 هزار و 833 تن در 11 ماهه سال جاری رسید.

وی همچنین عنوان کرد: در مجموعه بنادر استان خوزستان میزان رشد تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی از 10 میلیون و 217 هزار و 488 تن در 11 ماهه سال گذشته به 11 میلیون و 719 هزار 833 تن در 11 ماهه امسال رسیده که از رشد 15 درصد برخوردار بوده است.



خجسته از افزایش تعداد شرکتهای تخلیه و بارگیری مواد نفتی به چهار شرکت خبر داد و اظهار کرد: در همین راستا دو پست اسکله به همین منظور لایروبی شده و امکان پهلو دهی کشتی هایی با تناژ بالاتر فراهم شده و تناژ کشتی های تانکر ورودی به 51 درصد افزایش یافت که به دنبال آن برای نخستین بار یک فروند کشتی با تناژ 35 هزار و 162 تن در اسکله های این مجتمع بندری بارگیری کرد.



وی، الزام شرکتهای تخلیه و بارگیری مواد نفتی به انجام اقدامات اصلاحی بر روی تاسیسات تخلیه و بارگیری را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرده که منجر به افزایش توان و میزان بارگیری این دست محموله ها شده است.



معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر خوزستان همچنین گفت: در همین مدت نخستین محموله کانتینر یخچالی بالغ بر 50 تن آبزیان دریایی از پایانه کانتینر یخچالی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در بهمن ماه سال جاری بارگیری و صادر شد.



خجسته افزود: این محموله کانتینر یخچالی بالغ بر 50 تن آبزیان دریایی است که از پایانه کانتینر یخچالی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بارگیری و صادر شد.



وی تصریح کرد: با آغاز به کار و فعالیت پایانه کانتینر یخچالی به منظور تخلیه و بارگیری انواع کالاهای غذایی و خشکبار، امکان صادرات انواع محصولات غذایی برای صاحبان کالای بخش دولتی و خصوصی در استان خوزستان و استانهای همجوار مهیا شده است.



خجسته اظهار کرد: با بارگیری دو کانتینر، نخستین محموله عروس دریایی(Jelly Fish) به وزن 50 تن و 400 کیلو گرم، نخستین محموله این پایانه به مقصد بندر هایفونگ ویتنام صادر شد.