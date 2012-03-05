مجوز چاپ دو میلیون و 635 هزار جلد قرآن در قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 107 مورد مجوز چاپ و نشر قرآن کریم توسط سازمان دارالقرآن الکریم صادر شده که در مجموع شامل دو میلیون و 635 هزار جلد قرآن کریم است.
وی اضافه کرد: بیشتر قرآنهایی که مجوز آنها صادر شده در قطع وزیری و جیبی و با ترجمه الهی قمشهای و آیتالله العظمی مکارم شیرازی است.
حجتالاسلام عظیمی گفت: بر اساس قانون، سازمان دارالقرآن الکریم کشور مجوز چاپ و نشر قرآن کریم را صادر میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم از صدور مجوز چاپ و نشر دو میلیون و 635 هزار جلد قرآن کریم در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 107 مورد مجوز چاپ و نشر قرآن کریم توسط سازمان دارالقرآن الکریم صادر شده که در مجموع شامل دو میلیون و 635 هزار جلد قرآن کریم است.
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