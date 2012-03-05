به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "پابوس" از تولیدات گروه معارف شبکه دو است که نوروز از این شبکه پخش میشود. این برنامه در راستای ترویج اهمیت به جایگاه و موضوع تربیت و اخلاق در خانواده، قرآن و حفظ آن و حرم شناسی و شخصیتپردازی امام هشتم به تهیهکنندگی سعید پورفرج تهیه شدهاست.
مجموعه برنامههای "آب و آیینه"، "قرار دل" و "بهرهای از کلام بزرگان" هم به تهیهکنندگی مهدی محمدی با بیاناتی از بنیانگذار کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری و همچنین بزرگان دین پیرامون اخلاق و ارزشهای اخلاقی نوروز 91 از شبکه دو پخش میشود.
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