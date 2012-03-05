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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

مخاطبان نوروزی مهمان برنامه "پابوس" می‌شوند

مخاطبان نوروزی مهمان برنامه "پابوس" می‌شوند

برنامه "پابوس" به تهیه‌کنندگی سعید پورفرج با موضوع اخلاق در خانواده نوروز از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "پابوس" از تولیدات گروه معارف شبکه دو است که نوروز از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه در راستای ترویج اهمیت به جایگاه و موضوع تربیت و اخلاق در خانواده، قرآن و حفظ آن و حرم شناسی و شخصیت‌پردازی امام هشتم به تهیه‌کنندگی سعید پورفرج تهیه شده‌است.

مجموعه برنامه‌های "آب و آیینه"، "قرار دل" و "بهره‌ای از کلام بزرگان" هم به تهیه‌کنندگی مهدی محمدی با بیاناتی از بنیانگذار کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری و همچنین بزرگان دین پیرامون اخلاق و ارزش‌های اخلاقی نوروز 91 از شبکه دو پخش می‌شود.
کد مطلب 1551888

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