چامسکی:تهدید هسته ای ایران کدرمز متحدین آمریکاست/ ایران تهدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، چامسکی در مطلبی که از وی در سایت In These Times به چاپ رسیده می نویسد: در حالی که تنش ها بین ایران و غرب افزایش می یابد 120 کشور عضو جنبش غیر متعهدها بر این عقیده هستند که ایران حق غنی سازی اورانیوم را دارد.

وی می نویسد: نگرانی ها در باره تهدید فوری جامعه جهانی از سوی ایران یک "کد رمز" برای متحدین آمریکاست و مردم جهان تمایل دارند تا موضوعات را متفاوت ببینند.



وی می نویسد: رسانه ها معمولاً درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران و تعلل آمریکا در این ارتباط اشاره می کنند و این افزایش تنش ها بصورت توهم آمیزی منعکس کننده شرایط جنگی در زمان حمله به افغانستان و عراق است. جنبش غیر متعهدها بر حق ایران برای غنی سازی تاکید دارد و این دیدگاهی است که اکثریت آمریکایی ها هم بر اساس نظر سنجی به آن اعتقاد دارند.



استاد دانشگاه ام ای تی. در بخش دیگری از مقاله خود آورده است : بر اساس نظرسنجی که از سوی مؤسسه زاگبی و مؤسسه بروکینگز صورت گرفته اروپایی‌ها اسرائیل را به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح جهانی می دانند و در جهان عرب هم اقلیت کوچکی از سیاست های ایران ناخرسند هستند و اسرائیل و آمریکا بعنوان یک تهدید آنی تلقی می کنند. اکثریت در جهان عرب بر این باورند که در صورت برخورداری ایران از بمب اتمی منطقه امن تر خواهد بود و در مصر در زمان بهار عربی 90 درصد چنین عقیده‌ای داشتند.



در ادامه این مطلب آمده است: مفسرین غربی تفسیرهای زیادی را درباره حمایت دیکتاتورهای عربی از آمریکا در برابر ایران داشته اند در حالی که این حقیقت را نادیده می گیرند که اکثریت مردم این کشورها مخالفت مواضع دولتمردان خود هستند.

چامسکی با اشاره به اظهار نظرات برخی نظامیان آمریکایی در باره خطرات تسلیحات اتمی اسرائیل می نویسد: نگرانی عمده هم اکنون این است که اسرائیل به دنبال تحریک ایران برای اقدام خواهد شد تا بتواند از این طریق آمریکا را وارد نبرد کند.

در ادامه این مطلب، نویسنده به تاثیر سوء تحریم های ایران برای مردم اشاره می کند و می نویسد: در ایران این تحریم ها حتی از سوی اوپوزیسیون هم محکوم شده است و می تواند تاثیراتی همچون تحریم‌های عراق داشته باشد که در نهایت می توان آن را بعنوان نسل کشی قلمداد کرد.



چامسکی با اشاره به گزارش های سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه "ایران تهدید نظامی برای غرب نیست"می نویسد: ایران توانایی بسیار محدودی در استقرار نیروها دارد و دکترین استراتژیک این کشوردفاعی و در راستای بازداشتن دیگران از تهاجم و استفاده از شیوه های دیپلماتیک تا جای ممکن است. اگر جمهوری اسلامی به دنبال توسعه تسلیحات اتمی باشد که تاکنون اینگونه نبوده این بخشی ازاستراتژی بازدارندگی آن کشورخواهد بود واین حق از سوی تحلیلگران معروف سیا همچون "بروس ریدل" هم به ایران داده شده و وی در این باره گفته است : اگر من یک برنامه ریز امنیت ملی در ایران بودم تسلیحات هسته ای را برای بازدارندگی دنبال می کردم.



این کارشناس ارشد خاورمیانه به اتهام دیگری علیه ایران اشاره می کند و می نویسد: اتهام دیگری که به ایران وارد می شود این است که تهران در صدد افزایش نفوذ خود در کشورهای همسایه ای است که آمریکا و انگلیس به آنها حمله و آنها را اشغال کرده است.آنها می گویند که ایران ازمقاومت دربرابر تهاجم اسرائیل به لبنان حمایت می کند ومخالف اشغال اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل است و این اقدامات تهران به عنوان تهدیدات غیر قابل تحمل برای نظم جهانی تعبیر شده است.



وی در ادامه به لزوم عاری سازی خاورمیانه از جمله، ایران، اسرائیل، پاکستان، و هند از تسلیحات هسته ای اشاره می کند و می گوید: این درخواستی بود که در کنفرانس بازنگری ان پی تی در ماه مه سال 2010 در نیویورک داده شد گرچه آمریکا در ظاهر از آن حمایت کرد اما این حمایت مشروط بود. منطقه عاری از تسلیحات هسته ای تا زمانی که بین اسرائیل و اطرافیانش صلحی برقرار نشود نمی تواند عملی شود. تاسیسات و فعالیت های هسته ای اسرائیل باید از بازرسی های بین المللی مستثنی شود و هیچ کشوری ملزم و مجبور به ارائه اطلاعات در باره فعالیت ها و تاسیسات هسته ای از جمله اطلاعاتی در باره انتقال تاسیسات هسته ای به اسرائیل در گذشته به اسرائیل نباشد.



در پایان مطلب آمده است: برای جامعه جهانی اینکه ایران ممکن است به توانایی هسته ای دست پیدا کند تهدید است اما برای بسیاری از جهان تهدید تنها از سوی بازیگری در منطقه است که هم اکنون تسلیحات هسته ای و تاریخی طولانی از تجاوز و حمایت از سوی ابرقدرت جهانی دارد.