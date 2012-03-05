فیلم کوتاه "اینجا جاده ها پایان ندارند" در پیام نور سنندج اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه در مرکز آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و با حضور توفیق امانی به عنوان کارگردان فیلم اینجا جاده ها پایان ندارند توسط دانشجویان این مرکز اکران شد و در پایان دانشجویان بر اساس دیدگاه های خود این اثر را نقد کردند.

این فیلم براساس مشکلات زنان در جامعه و اوضاع و جایگاه آنها در جوامع سنتی به خصوص روستاهای استان کردستان ساخته شده است و نگاهی ویژه به موضوع خودسوزی و خودکشی در این حوزه دارد.

فیلم کوتاه اینجا جاده ها پایان ندارند در 23 دقیقه ساخته شده است و این فیلم در اولین جشنواره سراسری فرهنگی هنری "راه روشن" با محوریت معضلات و آسیب های اجتماعی موفق به دریافت سه جایزه بهترین تهیه کنندگی "توفیق امانی"، بهترین تصویربرداری "حمید مهرافروز" و بهترین بازیگر زن "خاطره ندری" شد.

توفیق امانی تحلیل و بررسی معضلات جامعه را توسط فیلمسازان برای یافتن راه حل و یا کاهش صدمات آن موثر دانست و بیان کرد: اینجا جاده ها پایان ندارند موضوعی با محوریت آشکار مشکلات زنان در جامعه است که نمای از این معضلات در این فیلم به تصویر کشیده شد.

وی تاثیر گذاری موفق و مناسب این فیلم بر مخاطب را در جذاب بودن موضوع آن دانست و اعلام کرد: سنت و باور قدیمی که در افکار بیشتر مردم کردستان در مورد محدودیت ها و ناپاک بودن زنان وجود دارد ریشه در گذشته پر از خطای این افراد است که گاها موجب بروز برخی احساسات نادرست در بین زنان و دختران می شود.

استقبال دانشجویان از اکران و نقد فیلم کوتاه اینجا جاده ها پایان ندارند بسیار بالا بود و جذاب بودن موضوع مورد بررسی در این فیلم موجب ایراد برخی نظرات و تحسین ها به این فیلم شد.

کیفیت کم در نمایش فیلم و عدم مناسب بودن فضای آمفی تئاتر موجب نارضایتی دانشجویان شد چرا که کیفیت تجهیزات و صفحه نمایش دانشگاه این سالن به اندازه ای پایین بود که برخی از دانشجویان که در انتها نشسته بودند جلسه را با نارضایتی ترک کردند.

این فیلم توسط "انجمن جهان‌ فیلم" دانشگاه پیام نور و بعد از کسب مجوز شش ماهه از واحد امور فرهنگی مرکز پیام نور سنندج اکران شد.