تیم فوتسال گسترش فولاد در خانه به ماهان اصفهان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با انجام دیدارهایی برگزار شد که طی آن در یکی از بازیهای مهم هفته، تیم گسترش فولاد در خانه خود برابر تیم فولاد ماهان اصفهان تن به شکست چهار بر دو داد.

در این دیدار که در سالن میلاد تبریز و در حضور تعداد تماشاگر اندک برگزار شد، رشید قلی پور و علیرضا جاهد برای آبی پوشان گسترش فولاد گلزنی کردند و در سوی مقابل محمد طاهری و مهدی جاوید هرکدام یک گل و "کافه" بازیکن برزیلی دو گل برای تیم فولاد ماهان اصفهان به ثمر رساندند.

قضاوت این بازی حساس به عهده حمید رستمی و امید مصداقی بود. گسترش فولاد که بازی رفت را نیز در اصفهان با نتیجه چهار بر یک باخته بود، با قبول این شکست خانگی 39 امتیازی باقی ماند تا همچنان در جایگاه پنجم جدول قرار بگیرد.

تیم گسترش فولاد تبریز در شرایطی در هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال کشور به میهمانی تیم راه ساری خواهد رفت که آبی پوشان تبریزی در فصل گذشته با هدایت محمود خوراکچی در خانه ششم جدول رده بندی به کار خود پایان داده بودند.