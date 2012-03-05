ابراهیم وطن‎پرست در گفتگو با خبرنگار مهر به دلایلی که منجر به شکست یکشنبه شب تیم والیبال شهرداری ارومیه برابر سایپا البرز شد اشاره کرد و اظهارداشت: اول اینکه برای این بازی فرهاد پیروت‎پور که بازیکنان تکیه گاه‎مان است را مانند همیشه و با آمادگی کامل در اختیار نداشتیم. این بازیکن پیش ازبازی دچار فشار خون بالا شد اما مجبور بودیم با همین شرایط از او استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: "استفان" بازیکن جایگزین پیروت‎پوراست که یک ماه پیش از ناحیه تاندوم ساق پا دچار آسیب دیدگی شد و همچنان مراحل درمان و فیزیوتراپی را پشت سر می‎گذارد طوریکه برای بازی کردن در دیدار حساس خیلی آماده نبود. به همین دلیل ترجیح دادیم فرهاد را در ترکیب قرار دهیم. این بازیکن با کمک اورژانس سالن شرایط بهتری برای بازی پیدا کرد اما مثل همیشه نبود.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه با بیان اینکه تاکنون انتقادی نسبت به قضاوت‎ها نداشته است، یادآور شد: اما برای اولین‌بار نسبت به این موضوع انتقاد می‌کنم چون در این بازی جریان قضاوت مطلوب نبود طوریکه اشتباهات داوری باعث شد جریان بازی از دست ما خارج شود.

وطن‌پرست با اشاره به اینکه شرایط بازی به دلیل امتیاز میزبانی کاملا به سود حریف بود، ادامه داد: با همه این اوصاف سایپا را در خانه خودش تا مرز شکست پیش بردیم اما بالاخره یک تیم باید برنده می‌شد. بازیکنان من در این بازی عملکرد خوبی به خصوص در دفاع روی تور داشتند البته بازیکنان سایپا هم در حمله خیلی قوی کار کردند و در نهایت نتیجه‌ای رقم خورد که آنها می‌خواستند.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم دو تیم آنالیز دقیقی روی یکدیگر انجام داده بودند و همین مسئله موجب شد بازی تا گیم پنجم ادامه داشته باشد. تیم من در این بازی 80 - 70 درصد موفق عمل کرد. اگر هم در برخی دقایق و گیم‌ها نتوانست طبق آنچه در برنامه داشتیم، پیش برود به خاطر اشتباهات فردی و البته مسائل داوری بود.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه با یادآوری اینکه دیدار برگشت برابر سایپا چهارشنبه در ارومیه برگزار می‌شود، گفت: برای دیدار دوم برنامه خاصی نداریم البته از ارزیابی‌های جدیدی که از سایپا به دست آورده‌ایم برای این بازی استفاده خواهیم کرد چون کار به بازی سوم کشیده می‎شود و این بازی تعیین کننده یکی از تیم‎های فینالیست خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دور رفت مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور یکشنبه شب تیم شهرداری ارومیه در سالن انقلاب کرج با نتیجه 3 بر 2 مغلوب سایپا البرز شد.