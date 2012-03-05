به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن انتشار دوباره فصلنامه پژوهشنامه کودک و نوجوان و رونمایی از شماره جدید این مجله، یکشنبه شب 14 اسفند با حضور چهره‌هایی چون احمد مسجد جامعی، نوش آفرین انصاری، مهدی حجوانی، معصومه انصاریان، حمیدرضا شاه آبادی، زهره قایینی، امیرعلی نجومیان، نسرین وکیلی، محسن هجری، فریدون عموزاده خلیلی، مصطفی خرامان، علی اصغر محمدخانی، فرهاد حسن زاده، بیوک ملکی، علی‌اصغر سیدآبادی و دیگر شاعران و نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

حمیدرضا شاه‌آبادی در این برنامه گفت: این نشریه برای خیلی از ما باری از خاطره دارد و خیلی از مطالب را با ورق‌زدن آن آموختیم. چیزهای زیادی دست به دست هم داده تا پژوهشنامه دوباره منتتشر شود. وجود این مجله در فضای ادبیات کودک و نوجوان ما ضروری است و جای خالی‌اش در این چند سال بسیار احساس می‌شد.

وی افزود: این مجله زیر پای ادبیات ما را محکم می‌کند و اجازه می‌دهد جلوتر برویم چون ادبیات کودک و نوجوان ما با وجود عرض اندام‌هایش، در بحث تئوری و مباحث نظری می‌لنگد. سال 2000 یا 2001 میلادی بود که از کتابخانه بین‌المللی مونیخ بورس گرفتم و وقتی به ‌آن‌جا رفتم، حجم انبوه منابع نظری برایم جالب بود. کتاب‌های زیادی آن‌جا به زبان‌های مختلف وجود داشت و بعد از دیدن آن همه کتاب همیشه با خود فکر می‌کردم که چرا ما در این زمینه این قدر ضعیف هستیم. روزی که خیلی غصه‌دار بودم به کنار قفسه‌ نشریات تخصصی ادبیات رسیدم و ناگهان پژوهشنامه را در میان مجله‌های قفسه دیدم. این موضوع خیلی خوشحالم کرد و به اصطلاح خیلی به من چسبید.

این نویسنده در ادامه گفت: می‌خواهم برای این دوره جدید فعالیت پژوهشنامه، جسارتا توصیه‌هایی داشته باشم. پژوهشنامه هجرت خود را انجام داده و امیدوارم رجعتش قوی‌تر باشد. این مجله باید نشریه‌ای برای همه باشد. خیلی از نشریات سعی می‌کنند تخصصی باشند و تبدیل به نشریه گروهی شوند. من دوست دارم که پژوهشنامه برای همه باشد و همگانی باشد. برخی از نشریات تیترهای دهن‌پر کن و قلنبه سلنبه می‌زنند، غافل از این که چقدر این تیترها و مطالبشان به کار مردم و مخاطبان بیاید.

شاه‌آبادی گفت:‌ پژوهشنامه سعی کند مانند این‌گونه مجلات نباشد و برای همه مردم ایران باشد. سعی کند برای کسانی باشد که از مرکز کشور دور هستند و امکانات چندانی ندارند ولی تشنه هستند. گردانندگان مجله توجه کنند که ادبیات کودک و نوجوان امروز با دوره قبلی که پژوهشنامه را منتشر می‌کردند، تفاوت زیادی دارد. امیدوارم پژوهشنامه جدید پرسش‌ها و پاسخ‌های جدیدی داشته باشد.

در ادامه زهره قایینی گفت: پیشینه ادبیات کودکان به سده بیستم میلادی برمی‌گردد. مجله‌های انگلیسی‌زبان هم در این زمینه گوی سبقت را از هم ربودند. این‌گونه نشریات در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا دانشگاهی هستند و کمتر نشریه‌ای می‌بینید که در این زمینه‌ها فعال باشد و پشتش به یک دانشگاه نباشد. اما در کشور ما طنز روزگار این است که کسانی که چنین پژوهش‌هایی می‌کنند، در دانشگاه‌ نیستند. من هم 15 سال است که در زمینه ادبیات کودک تحقیق می‌کنم اما در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌کنم و هیچ دانشگاهی سفرهای خارجی من را حمایت نمی‌کند.

وی افزود: من هم معتقدم که چنین نشریاتی باید با دانشگاه‌ها همکاری داشته باشند. به دلیل چنین وضعیتی است که وقتی سایت ایرانک را فعال می‌کنیم، تعداد زیادی از افرادی دانشگاهی از آن استفاده می‌کنند ولی کلیت جامعه دانشگاهی خبر از چنین امکانی ندارند. این موضوع هم که در جهان داده‌ها، باید اطلاعات را خرید. ولی اصلا در جامعه ما چنین باوری وجود ندارد که باید برای اطلاعات پول خرج شود. در کل میان دانشگاهیان و محققان ما، ارتباط منطقی وجود ندارد. در چنین شرایطی وظیفه نشریاتی مانند پژوهشنامه سنگین می‌شود.

معصومیه انصاریان هم در این برنامه گفت: من به عنوان نماینده جایزه گروه لاک‌پشت پرنده در این برنامه صحبت می‌کنم. اعضای گروه معتقدند که مشکل امروز ادبیات کودک و نوجوان ما، ورود غیرکارشناسانه و زیاد دولت به ادبیات کودک است. بایدها و نبایدهای رسمی، فضا را بر نویسندگان محدود می‌کند که اعضای گروه لاک‌پشت پرنده این را به عنوان یک آسیب تلقی کردند.

وی افزود: یکی دیگر از آسیب‌ها، فضای سنتی و روستایی است که بر آثار کودک و نوجوان غلبه دارد و این فضا از نیاز روز مخاطبانش به دور است چون نویسندگان کودک عموما کودکی خودشان را می‌نویسند. بنابراین گروه لاک‌پشت پرنده در قالب فصلنامه پژوهشنامه، به دنبال تاسیس این جایزه بود تا به نیازهای مخاطبان توجه شود و این‌گونه نباشد که دنباله‌روی موجی باشد که به راه افتاده است.

این مترجم ادامه داد: به همین دلیل است که امروز بچه‌ها بیشتر ترجمه می‌خوانند و آثار تالیفی کمتر خوانده می‌شود. ضعف مولفان یک دلیل این موضوع است اما علت اصلی آن کمبود و ضعف در اطلاع‌رسانی درباره کتاب‌های تالیفی نویسندگانمان است. یکی از ایده‌های گروه لاک‌پشت پرنده، معرفی کتاب است و خوشحال هستیم که با انتشار دوباره پژوهشنامه، این اتفاق خواهد افتاد.