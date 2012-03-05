علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در محل سالن فوتسال کمپ تیم های ملی با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی به همراه اعضای مجمع برگزار شد و در پایان علی کفاشیان گوی سبقت را از دو رقیب دیگر خود ربود و بار دیگر بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد.

در رای گیری دور اول که 73 رای به صندوق انداخته شد علی کفاشیان 39 رای کسب کرد و محمد حسین قریب با 23 رای دوم شد و عزیز محمدی با 11 رای از دور دوم حذف شد تا رای گیری در مرحله دوم برای انتخاب رئیس انجام شود. در دور دوم نیز علی کفاشیان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

در پایان رأی گیری دور دوم از 73 رأی مأخوذه علی کفاشیان با 47 رأی برای 4 سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. محمدحسین قریب نیز 25 رأی کسب کرد و یک رأی باطله به صندوق انداخته شد.

