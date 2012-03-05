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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

برای چهار سال آینده؛

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ماند

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ماند

انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی صبح امروز دوشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد که در دور اول علی کفاشیان و محمدحسین قریب رقابت نزدیکی داشتند و کار به دور دوم کشید که پس از رای گیری علی کفاشیان به عنوان رئیس آینده فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در محل سالن فوتسال کمپ تیم های ملی با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی به همراه اعضای مجمع برگزار شد و در پایان علی کفاشیان گوی سبقت را از دو رقیب دیگر خود ربود و بار دیگر بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد.

در رای گیری دور اول که 73 رای به صندوق انداخته شد علی کفاشیان 39 رای کسب کرد و محمد حسین قریب با 23 رای دوم شد و عزیز محمدی با 11 رای از دور دوم حذف شد تا رای گیری در مرحله دوم برای انتخاب رئیس انجام شود. در دور دوم نیز علی کفاشیان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

در پایان رأی گیری دور دوم از 73 رأی مأخوذه علی کفاشیان با 47 رأی برای 4 سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. محمدحسین قریب نیز 25 رأی کسب کرد و یک رأی باطله به صندوق انداخته شد.
 

کد مطلب 1551897

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