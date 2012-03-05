مسافران در برف مانده در شهرستان پاوه نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارشهای اخیر، بسیاری از مسافران و رانندگان در جاده های پاوه، به علت کولاک و یخبندان دچار حادثه شدند.

شب گذشته بیش از 200 مسافر در نقاط و گردنه های برف گیر این شهرستان در محاصره برف قرار می گیرند که پس از مدت زمانی نیروهای امدادی به یاری این شهروندان می شتابند.

شدت برف در محور اصلی پاوه به جوانرود و روانسر بیشتر از سایر نقاط این شهرستان و حتی استان کرمانشاه گزارش شده است.

مسئولان راه و ترابری این شهرستان از باز بودن تمام محورهای اصلی پاوه خبر می دهند.

براساس این گزارش، امروز تمام ادارت، دانشگاهها و مدارس شهرستان پاوه به علت بارش سنگین برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است.

