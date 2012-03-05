اخبار کوتاه اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بیش از پنج هزار جوان بیجاری در قالب گفتمان‌های دینی با مباحث دینی و اعتقادی شرکت کردند.

بررسی آسیب‌ شناسی عزاداری، جنگ نرم و هجوم خاموش، مهدویت، آسیب‌ های اجتماعی، زن و خانواده، حجاب و عفاف، روابط دختر و پسر، نحله‌ های فکری و عرفان ‌های انحرافی از جمله موضوعات این گفتمان ‌ها بود.

حضور 40 نفر از فعالان فرهنگی و قرآنی دهگلان در اردوی سفیران وحدت



40 نفر از فعالان فرهنگی و قرآنی مرتبط با اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان در اردوی سفیران وحدت که در مشهد برگزار شد، شرکت کردند.

این اردو با هدف تقویت روحیه، تفکر و دادن آموزش های لازم به اعضا برگزار شد و اعزام آن از روز دوشنبه هشتم اسفند آغاز و به مدت شش روز ادامه داشت.

نمایشگاه حجاب و عفاف در بیجار برگزار شد



در راستای ترویج فرهنگ ناب محمدی و اهمیت حفظ حجاب عفاف در جامعه کنونی نمایشگاه حجاب و عفاف از دوم تا 15 اسفند ماه در دار القرآن جواد الائمه شهرستان بیجار برپا شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار عنوان کرد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ایجاد آگاهی بخشی به بانوان و تبیین موضوع حجاب به عنوان مصونیت اجتماعی در بین جوانان و تبین این امر بود.

در این نمایشگاه غرفه‌ های متعددی برپا شده بود که از جمله آنها می ‌توان به فروشگاه لباس، انواع چادر و پوشش اسلامی، کتاب و محصولات فرهنگی و غرفه پوستر با محوریت حجاب اشاره کرد.