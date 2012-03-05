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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

استقبال مردم برونئی از کتاب‌های ایرانی

استقبال مردم برونئی از کتاب‌های ایرانی

انتشارات بین‌المللی الهدی در نخستین حضور خود در نمایشگاه کتاب برونئی با ارائه بیش از 100 عنوان کتاب با استقبال خوب مخاطبان این نمایشگاه روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین حضور موسسه بین‌المللی الهدی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برونئی با استقبال مخاطبان مسلمان این کشور مواجه شد و آثار مرتبط با تاریخ و تمدن ایران و انقلاب اسلامی نظر اغلب مخاطبان را به خود جلب کرد.

همچنین مدیران این موسسه که در نمایشگاه برونئی حضور داشتند، ضمن بررسی نیازمندی‌های فرهنگی و مطالعاتی کشورهای جنوب شرق آسیا و برونئی، به مذاکره با تعدادی از ناشران این کشور پرداختند.

کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان با رویکرد اخلاقی اسلامی و آثار مرتبط با ایران‌شناسی و انقلاب اسلامی مورد مطالبه مخاطبان و ناشران برونئی بوده‌اند که راههای همکاری با این ناشران در دست بررسی قرار گرفت.

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، حدود 100 عنوان کتاب از آثار خود و دیگر ناشران مطرح جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های معارف اسلامی، تاریخ، داستان و رمان و کودک و نوجوان به زبان‌های انگلیسی و مالایی در نمایشگاه برونئی عرضه کرده است.

نمایشگاه بین المللی کتاب برونئی دیروز یکشنبه (14 اسفند) به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1551900

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