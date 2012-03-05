به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین حضور موسسه بین‌المللی الهدی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برونئی با استقبال مخاطبان مسلمان این کشور مواجه شد و آثار مرتبط با تاریخ و تمدن ایران و انقلاب اسلامی نظر اغلب مخاطبان را به خود جلب کرد.

همچنین مدیران این موسسه که در نمایشگاه برونئی حضور داشتند، ضمن بررسی نیازمندی‌های فرهنگی و مطالعاتی کشورهای جنوب شرق آسیا و برونئی، به مذاکره با تعدادی از ناشران این کشور پرداختند.

کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان با رویکرد اخلاقی اسلامی و آثار مرتبط با ایران‌شناسی و انقلاب اسلامی مورد مطالبه مخاطبان و ناشران برونئی بوده‌اند که راههای همکاری با این ناشران در دست بررسی قرار گرفت.

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، حدود 100 عنوان کتاب از آثار خود و دیگر ناشران مطرح جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های معارف اسلامی، تاریخ، داستان و رمان و کودک و نوجوان به زبان‌های انگلیسی و مالایی در نمایشگاه برونئی عرضه کرده است.

نمایشگاه بین المللی کتاب برونئی دیروز یکشنبه (14 اسفند) به کار خود پایان داد.