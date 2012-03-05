سه لایحه موافقتنامه همکاری بین المللی ایران در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، لایحه موافقتنامه در زمینه همکاری قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان و همچنین لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت ترکیه در دستور کار داشتند که هر سه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس همچنین بررسی لایحه اصلاح پروتکل مونترال درباره مواد کاهنده لایه ازون مصوب یازدهمین اجلاس اعضای پکن را نیز تصویب کردند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس در بررسی لایحه موافقتنامه همکاری ایران با دولت جمهوری تاجیکستان و همچنین در بررسی لایحه اصلاح پروتکل مونترال به اصل این لایحه رای ندادند و سپس پیشنهاد حذف به رای گذاشته شد که این پیشنهاد هم تصویب نشد. برای گریز از این وضعیت در هر دوی این لوایح اصلاحات جزئی به عمل آوردند تا این دو لایحه به تصویب برسد.

نمایندگان در بررسی این لوایح مشارکت کمی داشتند تا جایی که رئیس مجلس که بارها از نمایندگان درخواست کرده بود در رای گیری مشارکت بهتری داشته باشند با دیدن چنین وضعیتی گفت: امروز چرا وضع این گونه است گویا برای رای گیری آمپول تقویتی لازم است.

وی خطاب به نمایندگان که بعداز 3 هفته تعطیلی مجلس و اعلام نتایج آرای انتخابات مجلس نهم در صحن علنی حضور یافته بودند، گفت: ضمن دیده بوسی در رای‌گیری هم مشارکت کنید.

در جلسه امروز بازار دیده بوسی به مناسبت ورود عده‌ای از نمایندگان به مجلس نهم داغ بود.