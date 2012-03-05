به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حزب سیاسی جبهه وحدت ملى در افغانستان با انتشار بیانیه ای گفته است حضور نیروهاى خارجى، به معنى ادامه اهانت به مقدسات اسلامى است. این حزب که مخالف پایگاهای نظامی آمریکا در افغانستان است در گردهمایى رسمی اعضای این حزب سیاسی در کابل، از مردم افغانستان خواستند تا از مقدسات دفاع نمایند و در این راستا قدم هاى استوار بردارند و پیگیر تحقیقات درباره عاملین سوزاندن قران کریم شوند.



مهندس" احمد شاه احمدزى" رئیس این حزب سیاسی عمل سربازان آمریکایی را مخالف تمام موازین بین المللی دانسته اعلام کرد بار اول نیست که به قرآن و مقدسات اسلامى توهین صورت می گیرد. به باور وی تا زمانی که نیروهاى خارجى در کشور حضور داشته باشند در افغانستان صلح و امنیت تامین نخواهد شد.

در پایان گردهمایی که با شرکت سران و بزرگان افغان در کابل برگزار شده بود قطعنامه 8 ماده ای صادر شد.



به باور وحید مژده سخنگوى این حزب سیاسی حضور نیروهاى خارجى، باعث تامین امنیت نمی شود، بلکه وضعیت کنونی را هم بدتر خواهند نمود.



در پی سوزاندن قرآن کریم از سوی سربازان خارجی در بگرام خشونتها در افغانستان به گونه چشم گیری افزایش یافت درجریان تظاهرات خشونت آمیز علیه نظامیان امریکایی نزدیک به 30 تن جان خود را از دست دادند و حدود 200 تن دیگر مجروح شدند.



حامد کرزای در پی افزایش خشونتها، مردم را به آرامش دعوت کرد و اطمینان داد که عاملین این رویداد مجازات خواهند شد. درهمین راستا باانکه خشونت ها مردمی پایان یافته، اما نهادهای سیاسی درسراسر افغانستان به صورت قانونی خواهان پیگیری عاملین سوزاندن قران کریم شدند.



این درحالى است که مقامات امریکایی از بی حرمتی به قرآن کریم و دیگر کتاب های مذهبی در مرکز نظامی بگرام، از حکومت و مردم افغانستان عذر خواسته و گفته اند که حادثه بگرام، غیرعمدی بوده است.



به گفته یک مقام آمریکایی 5 نفر از نیروهای خارجی که در سوزاندن قرآن کریم دست داشتند، که بنا به حساسیت موضوع نامهایشان ذکر نمی شود، رتبه های نظامی خود را از دست می دهند و به گونه غیرعلنی مجازات می شوند.



اما نمایندگان مجلس افغانستان به گفته های امریکاییان بی دین اعتقاد هستند و می گویند: این گونه اظهارات دروغی بیش نیست و برای ساکت کردن اذهان عمومی بیان شده است. به اعتقاد شماری از علمای افغانستان تنها راه آرامش مردم محاکمه علنی سربازان آمریکایی خواهد بود.