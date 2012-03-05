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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

انتخابات فدراسیون فوتبال/

اصفهانیان عضو هیئت رئیسه شد/ کار فتح الله زاده به دور دوم کشیده شد

اصفهانیان عضو هیئت رئیسه شد/ کار فتح الله زاده به دور دوم کشیده شد

فریدون اصفهانیان به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شداما کار مدیر عامل استقلال به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در محل سالن فوتسال کمپ تیم های ملی با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی به همراه اعضای مجمع برگزار شد و در رای گیری برای انتخاب سایر داودطلبان برای پشت های هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فریدون اصفهانیان با 40 رای انتخاب شد.

در این رای گیری علی اکبرابرقویی نژاد با 18 رای، حیدر بهاروند با 36 رای، شهاب الدین عزیزی خادم با 29 رای و علی فتح الله زاده با 24 رای به دور دوم راه یافتند. دراین رای گیری حسین عسگری، عبدالرحمان شاه حسینی، شاهرخ شهنازی و نادر وادی خیل نتوانستند آرای لازم را کسب کنند.

کد مطلب 1551906

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