قوانین میراث فرهنگی دست و پاگیرند/ کمبود اعتبارات ساماندهی بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی شامگاه یکشنبه در نشست شهرداران استان کردستان با معاون وزیر راه و شهرسازی در سنندج اظهار داشت: کلیه زمینه های بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهرها فراهم شده است ولی قوانین دست و پاگیر میراث فرهنگی مردم را دلسرد کرده است.

وی اظهار داشت: پس از تبلیغات و آگاه سازی مردم برای بازسازی بافت های فرسوده متاسفانه میراث فرهنگی اجازه تخریب این اماکن و یا ساختن بیش از دو طبقه منزل مسکونی را در این مناطق نمی دهد و همین مسئله باعث دلسرد شدن مردم به دلیل به صرفه نبودن از نظر اقتصادی برای آنان شده است.

شهردار سنندج خواستار بازنگری مدیران میراث فرهنگی استان در قوانین خود در خصوص مرمت بافت های فرسوده شد و بیان کرد: اگر مسئله بر همین منوال باشد تا چند دهه دیگر نیز بافت های فرسوده استان بازسازی و ساماندهی نمی شوند و بیش از این نیز نمی توان از شهرداری ها انتظار داشت.

حسام شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تسهیلات و اعتبارات اختصاص یافته به استان کردستان جوابگوی حجم بالای بافت های فرسوده در این استان نیست و انتظار می رود که در زمینه اختصاص اعتبار بیشتر به کردستان در این بخش اقدامات بهترین صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: روند نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در استان کردستان مناسب نیست و بسیار کند پیش می رود.

شهردار سنندج با بیان این مطلب که بازسازی بافت های فرسوده از اولویت های مهم دولت است، افزود: با ساماندهی بافت های فرسوده می توان از ایجاد شهرک های جدید و اغماری که به صورت غیرمجاز ساخته می شوند، جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: در حالی که بافت های فرسوده و مناطق قدیمی شهر سنندج هنوز ساماندهی نشده اند شهرک های جدید نیز با رشد قابل توجهی که دارند مشکلات شهرنشینی و عمران شهری را افزایش داده اند.

حسام شریعتی یادآور شد: همچنین بازسازی بافت های فرسوده به خصوص در هسته مرکزی سنندج می توان تا حدود زیادی بار ترافیکی موجود در این منطقه را کاهش دهد.

وی گفت: با توسعه بافت های فرسوده و دادن تخفیف ویژه به استفاده کنندگان از تسهیلات بازسازی این مناطق عوارض و درآمد شهرداری ها کاهش یافته است و همین مسئله مشکلات مالی را برای شهرداری ها به وجود آورده است.

شهردار سنندج افزود: عمران شهری و شهرسازی نیازمند بودجه و اعتبار است و اگر شهرداری ها درآمد پایداری نداشته باشند نمی توانند در این زمینه اقدامات چندانی عملیاتی کنند.

مریوان دارای 500 هکتار بافت فرسوده است

شهردار مریوان نیز در این نشست گفت: فضای شهری مریوان در حال حاضر 800 هکتار اعلام شده است که از این میزان 500 هکتار آن جزء بافت های فرسوده است.

محمدعلی باغانی افزود: 73 درصد جمعیت شهری مریوان در بافت های فرسوده و 21 محله پرجمعیت این شهر زندگی می کنند.

نشست شهرداران استان کردستان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان و خبرنگاران رسانه های جمعی این استان در سنندج برگزار شد.