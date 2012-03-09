سیدحمید حسینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیرو دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه اقدام به تجهیز یک ساختمان سه طبقه در شهرک غرب (در نزدیکی ساختمان اصلی وزارتخانه) به عنوان کلینیک ویژه خبرنگاران کرده است.

وی افزود: تمام بخش‌های این کلینیک به جز واحد یونیت (دندانپزشکی) آن تا اوایل اسفند امسال آماده شده بود و قرار بود در صورت تکمیل در ماه جاری، در هفته پایانی اسفند مورد بهره‌برداری قرار گیرد که با تجهیز واحد دندانپزشکی، این کلینیک به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از بهره‌برداری از کلینیک ویژه خبرنگاران طی مراسمی با حضور مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته سلامت سال آینده (18 تا 24 فروردین) خبر داد.

حسینی درباره نوع و تعرفه خدمات درمانی که در این کلینیک به خبرنگاران ارائه خواهد شد، گفت: با توجه به تاکید وزیر بهداشت برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی باکیفیت و در عین حال با تعرفه‌های پائین به خبرنگاران، امیدواریم در آینده نزدیک این کلینیک به محلی برای مراجعه مداوم خبرنگاران تبدیل شود و خدمات آن، رضایت اهالی رسانه را تامین کند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت اضافه کرد: واحد مدیریت منابع وزارت بهداشت در حال تدوین تعریف مشخص از خدماتی است که باید به صورت رایگان به خبرنگاران ارائه شود.

البته به گفته مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این کلینیک، ابتدا خبرنگاران حوزه سلامت و به مرور خبرنگاران سایر حوزه‌ها می‌توانند خدمات مربوطه را دریافت کنند.