50 درصد مساحت شهرهای کردستان بافت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی بافت های فرسوده استان کردستان اظهار داشت: در کمسیون ماده پنج تنها هزار و 135 هکتار آن به تصویب رسیده است و از آنجا که بافت های فرسوده از شاخص های ارتقای شهری برخوردار نیستند این موضوع نیاز به توجه و حمایت بیشتری از سوی مسئولان دارد.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات دولت در راستای توانمندسازی مناطق حاشیه نشین بسیار مفید بوده است، افزود: تا کنون هزار و 500 واحد مسکونی در کردستان نوسازی و بهسازی شده است و انتظار می رود که با مشارکت بانک های عامل زمینه برای تسریع در مرمت و بازسازی بافت های فرسوده استان فراهم شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان کرد: بازسازی و مرمت بافت های فرسوده زمینه ساز کنترل بخش زیادی از ناهنجاری های اجتماعی است و به همین دلیل باید علاوه بر دستگاه های متولی حوزه عمران شهری، سایر سازمان های دولتی نیز در این بخش مشارکت داشته باشند.

رسولی ادامه داد: بناهای تاریخی و میراث فرهنگی هر منطقه آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانه خط سیر زندگی مردم است و از نظر معنوی نیز دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل باید مرمت این بناها مورد توجه باشد و در کنار آن برای حفظ اسالت و ویژگی های این بخش تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: وجود برخی محلات قدیمی با بافت فرسوده در شهرهای استان کردستان بر روی روحیه مردم تاثیر نامطلوبی دارد و باید با یک برنامه ریزی منسجم و همکاری و همدلی همه مسئولان استان نسبت به اجرای پروژه های عمران شهری متناسب با بافت تاریخی و قدیمی شهر اقدام کرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان یادآور شد: تاکنون برنامه های زیادی در راستای اطلاع رسانی بین مردم و مسئولان و مدیران شهری انجام شده است و اگر مشارکت مردم و بسترهای لازم برای تحقق این مهم در جامعه فراهم شود مناطق حاشیه نشین استان به صورت مناسبی ساماندهی می شود.