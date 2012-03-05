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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

رسولی:

50 درصد مساحت شهرهای کردستان بافت فرسوده است

50 درصد مساحت شهرهای کردستان بافت فرسوده است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد از مساحت شهرهای این استان جزو بافتهای فرسوده به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی بافت های فرسوده استان کردستان اظهار داشت: در کمسیون ماده پنج تنها هزار و 135 هکتار آن به تصویب رسیده است و از آنجا که بافت های فرسوده از شاخص های ارتقای شهری برخوردار نیستند این موضوع نیاز به توجه و حمایت بیشتری از سوی مسئولان دارد.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات دولت در راستای توانمندسازی مناطق حاشیه نشین بسیار مفید بوده است، افزود: تا کنون هزار و 500 واحد مسکونی در کردستان نوسازی و بهسازی شده است و انتظار می رود که با مشارکت بانک های عامل زمینه برای تسریع در مرمت و بازسازی بافت های فرسوده استان فراهم شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان کرد: بازسازی و مرمت بافت های فرسوده زمینه ساز کنترل بخش زیادی از ناهنجاری های اجتماعی است و به همین دلیل باید علاوه بر دستگاه های متولی حوزه عمران شهری، سایر سازمان های دولتی نیز در این بخش مشارکت داشته باشند.

رسولی ادامه داد: بناهای تاریخی و میراث فرهنگی هر منطقه آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانه خط سیر زندگی مردم است و از نظر معنوی نیز دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل باید مرمت این بناها مورد توجه باشد و در کنار آن برای حفظ اسالت و ویژگی های این بخش تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: وجود برخی محلات قدیمی با بافت فرسوده در شهرهای استان کردستان بر روی روحیه مردم تاثیر نامطلوبی دارد و باید با یک برنامه ریزی منسجم و همکاری و همدلی همه مسئولان استان نسبت به اجرای پروژه های عمران شهری متناسب با بافت تاریخی و قدیمی شهر اقدام کرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان یادآور شد: تاکنون برنامه های زیادی در راستای اطلاع رسانی بین مردم و مسئولان و مدیران شهری انجام شده است و اگر مشارکت مردم و بسترهای لازم برای تحقق این مهم در جامعه فراهم شود مناطق حاشیه نشین استان به صورت مناسبی ساماندهی می شود.

کد مطلب 1551910

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