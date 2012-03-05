تعداد اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به حد نصاب رسمی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 9:42 دقیقه مجمع فدراسیون فوتبال با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و صحبت های نبی آغاز شد گرچه به دلیل قطعی برق برگزاری مجمع 5 دقیقه به تعویق افتاد. در این بین نبی با خوش آمد گویی به اعضای مجمع، "مون" از کره شمالی و وزیر و مسئولان وزارت ورزش و جوانان گفت: برگزاری انتخابات مجمع فدراسیون تکلیفی بود که مجمع گذشته فدراسیون بر دوش هیئت رئیسه گذاشت. این مجمع در زمان مقرر برگزار می شود.

وی افزود: برای رسمیت یافتن مجمع نیاز به حضور دو سوم اعضا است که از بین 76 عضو بیش از 60 نفر تاکنون در مجمع حضور یافته اند که طبق اساسنامه جلسه رسمی است و از حاضران درخواست کرد که صلوات بفرستند.

نبی همچنین اعلام کرد: پخش عملکرد 4 ساله فدراسیون، تعیین ناظران و شمارش کنندگان و رای گیری از پست های مختلف و در نهایت اقامه نماز و صرف نهار برنامه های امروز مجمع است.

جالب اینکه در کلیپ برنامه های فدراسیون فوتبال علی کفاشیان اعلام کرد که پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون در دی ماه سال 87 این فدراسیون کارش را به صورت رسمی آغاز کرد که اشتباه بزرگی بود زیرا مجمع فدراسیون فوتبال در تاریخ 19 دی ماه سال 86 وی را به عنوان رئیس انتخاب کرده بود.