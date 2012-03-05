به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری شامگاه یکشنبه در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در محل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: دولت برای حمایت از مصرفکنندگان همه ساله اقدام به برگزاری نمایشگاههای بهاره و پاییزه در سراسر کشور میکند که نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در زنجان از 14 اسفندماه برپا شده و تا 20 ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: سعی شده است در این نمایشگاه محصولات ارائه شده دارای کیفیت لازم باشد چراکه هدف از برگزاری چنین نمایشگاههایی جلب رضایت مصرف کنندگان است در همین راستا نیز 180 غرفه در محل برگزاری این نمایشگاه برای عرضه کالا دایر است و خانوادهها میتوانند با مراجعه، لوازم مورد نیاز خود را خریداری کنند.
صدری با اشاره به اینکه مقرر شده است در نمایشگاه بهاره برخی محصولات همچون گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز منجمد با قیمتهای مصوب بهفروش برسد افزود: براساس نظر کارشناسان گوشت مرغ با 3 هزار و 50 تومان قیمت در نمایشگاه بهاره به فروش برسد و گوشت قرمز نیز با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان عرضه خواهد شد.
صدری به عرضه برنج، روغن، شکر و پودر شوینده با قیمت مناسب در این نمایشگاه اشاره کرد و یادآور شد: مردم نباید نگران کمبود کالا باشند چراکه کالاهای مورد نیاز خانواده ها به مقدار کافی در انبارها ذخیرهسازی شده و به تدریج به بازار تزریق میشود.
وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ گرم در استان در هفتههای گذشته افزود: مهمترین دلیل این امر افزایش قیمت نهادههای دامی است که امیدواریم با کاهش آن شاهد بازگشت آرامش به بازار گوشت مرغ گرم در استان باشیم.
رئیس سازمان تجارت استان زنجان تعادل در خرید از سوی شهروندان را یکی از راهکارهای تنظیم بازار در استان دانست و افزود: خانوادهها میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بهصورت مصرف روزانه بخرند که این موضوع در کنترل قیمتها و کاهش تقاضای کاذب در بازار موثر باشد.
صدری همچنین به ضرورت فرهنگسازی در بین مردم برای خرید گوشت مرغ منجمد اشاره کرد و گفت: شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که گوشت مرغ منجمد بهداشتی و استاندارد است که این موضوع فاکتورهای بسیار مناسبی بهشمار میآید.
وی همچنین به برگزاری دومین نمایشگاه بهاره از 22 اسفند تا 29 این ماه در محل سالن زیتون آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: از روز 20 اسفند ماه نیز عرضه میوه شب عید در سراسر استان آغاز خواهد شد و مردم میتوانند سیب و پرتقال مورد نیاز خود را از محلهای تعیین شده تهیه کنند.
رئیس سازمان تجارت استان به اجرای طرح تشدید بازرسی اشاره کرد و یادآور شد: 45 بازرس رسمی و 116 بازرس افتخاری در اسفندماه مسئولیت نطظارت بر بازار را بر عهده دارند و قطعا با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: بهترین بازرسان مردم هستند که میتوانند موارد تخلف را به سرعت به واحدهای بازررسی اعلام کنند. البته فروشندگان نیز موظف هستند مطابق با قانون عمل کنند.
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