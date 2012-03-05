21 تن مواد مخدر در هلمند آتش زده شد

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، بیش از 21 تن مواد مخدر را که در مدت یک سال گذشته از نقاط مخلتف ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشف و ضبط شده بود آتش زده شد.



"باز محمد احمدی" معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان گفت: مواد مخدر شامل هرویین، کریستال، تریاک مورفین و حشیش می باشد که در جریان 177 عملیات نظامی پلیس درجریان یازده ماه گذشته سال جاری ضبط شده است. به گفته این مقام افغان به اتهام قاچاق این مواد 254 قاچاقچی نیز بازداشت و محاکمه شدند.



با وجود آنکه در چند سال گذشته حکومت افغانستان تلاش های زیادی در نابودی مزارع تریاک نموده اما تنها ولایت هلمند در جنوب این کشور 50 در صد مواد مخدر جهان را تولید می کند.

