  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

21 تن مواد مخدر در هلمند آتش زده شد

21 تن مواد مخدر در هلمند آتش زده شد

کابل-خبرگزاری مهر: هلمند درجنوب افغانستان درجریان ده سال اخیر 50 درصد مواد مخدر جهان را تامین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، بیش از 21 تن مواد مخدر را که در مدت یک سال گذشته از نقاط مخلتف ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشف و ضبط شده بود آتش زده شد.

"باز محمد احمدی" معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان گفت: مواد مخدر شامل هرویین، کریستال، تریاک مورفین و حشیش می باشد که در جریان 177 عملیات نظامی پلیس  درجریان یازده ماه گذشته سال جاری ضبط شده است. به گفته این مقام افغان به اتهام قاچاق این مواد 254 قاچاقچی نیز بازداشت و محاکمه شدند.

با وجود آنکه در چند سال گذشته حکومت افغانستان تلاش های زیادی در نابودی مزارع تریاک نموده اما تنها ولایت هلمند  در جنوب این کشور 50 در صد مواد مخدر جهان را تولید می کند.
 

کد مطلب 1551914

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها