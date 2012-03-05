انهدام چهار باند موادمخدر در فارس/ ایجاد17 پارکینگ ویژه نوروز در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی فارس از انهدام چهار باند مواد مخدر و کشف 600 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان طی هفته گذشته در این استان خبر داد.

سردار سیروس سجادیان توضیح داد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده مواد مخدر و سوداگران مرگ و جلوگیری از ورود، ترانزیت و توزیع محموله های مواد مخدر، ماموران انتظامی فارس موفق شدند طی هفته گذشته چهار باند تهیه و توزیع مواد را شناسایی و منهدم کنند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و ماموران انتظامی شهرستانهای خرمبید، داراب، پاسارگاد، جهرم، لارستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی پس از شناسایی و انهدام این باندها مقدار 600 کیلوگرم تریاک را کشف کردند.

سردار سجادیان اظهار داشت: در این رابطه تعداد 31نفر قاچاقچی دستگیر، 18 دستگاه خودرو و 33 دستگاه تلفن همراه متعلق به آنان توقیف شد.

فرمانده انتظامی فارس با تاکید بر عزم راسخ پلیس فارس در برخورد با مخلان نظم و امنیت و سوداگران مرگ، گفت: خادمان مردم ایران اسلامی به ویژه استان فارس در انتظامی استان، با همراهی و همکاری شهروندان اجازه عرض اندام به قاچاقچیان و سوداگران مرگ که در راستای تحقق اهداف دشمنان و کسب سودمالی در صدد از هم پاشیدن کانون گرم خانواده ها هستند را نخواهد داد.

17 پارکینگ ویژه نوروز راه اندازی می شود

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از راه اندازی 17 پارکینگ ویژه نوروز 91 خبر داد.

حمید رضا ناصری با بیان اینکه پارکینگهای تحت تملک شهرداری و بخش خصوصی واقع در محدوده مرکزی شهر و اطراف مکانهای زیارتی و سیاحتی به تنهایی پاسخگوی مسافران نوروزی نیست، اظهارداشت: بر اساس هماهنگیهای انجام شده 17 پارکینگ با ظرفیت یک هزار و 798 خودرو، ویژه نوروز به سایر پارکینگهای شهر اضافه می شود.

وی افزود: تیم بازرسی متشکل از 10 بازرس از بیست و هشتم ماه جاری تا پایان پانزدهم فروردین سال 91 بر عملکرد پیمانکاران پارکینگ ها نظارت و با متخلفان برخورد می کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در آستانه نوروز معابر شهری خط کشی و تجدید خط کشی می شوند، تصریح کرد: 300 کیلومتر خط کشی محوری و 400 بلوک خط کشی عابر پیاده در بلوارها و معابر شهری با اولویت محدوده مرکزی شهر و مسیرهای منتهی به مراکز زیارتی و سیاحتی انجام شده است.

ناصری نصب 300 تابلوی راهنمای مسیر در مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای منتهی به مراکز سیاحتی و زیارتی شیراز را یکی از دیگر از برنامه های نوروزی سازمان ترافیک عنوان و تصریح کرد: در طراحی و تابلوهای مکمل راهنما موقعیت معنوی وتاریخی شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و جذابیت بصری مبلمان شهری بر اساس شرایط شهر شیراز در نظر گرفته شده است.