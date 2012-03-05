بارش برف سنگین مدارس همدان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام آموزش و پرورش همدان به دلیل بارش سنگین برف تمامی مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان شهرستان های بهار، اسدآباد، کبودرآهنگ، رزن، فامنین، نواحی یک و دو شهرستان همدان و مناطق قهاوند، گل تپه، سردرود، لالجین، قروه درجزین در شیفت صبح تعطیل شد

براساس این اطلاعیه تمامی مدارس دو مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی شهرستان تویسرکان و منطقه قلقرود و مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند و منطقه خزل نیز به دلیل بارش برف زیاد در روز دوشنبه تعطیل شد.

بارش برف در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته نیز باعث تعطیلی مدارس مناطق مختلف همدان شده بود.