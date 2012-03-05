به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه اله جعفری در پانزدهمین نشست مدیران و کارشناسان اکتشافی ایمیدرو و شرکت های تابعه گفت: اکتشاف، نخستین موضوع در حوزه فعالیتهای معدنی و نقطه عطف در حرکت های بعدی بخش معدن است.



وی با اشاره به نوسانات قیمت مواد معدنی در جهان گفت: شناخت به موقع از پتانسیل ها، می تواند ما را در کوتاهترین زمان به نتیجه برساند. جعفری افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی به عنوان بازوهای اجرایی وزارتخانه باید اطلاعات پایه و روز معدنی را تهیه کنند.



سرپرست ایمیدرو با بیان اینکه مشخصه اکتشاف، ریسک بالا و هزینه های آن است، تصریح کرد: اینکه به دلیل ریسک بالا، اکتشاف معادن را رها کنیم ، منطق ندارد و جزو راهبردهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیست.



جعفری بر لزوم حضور بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی و تقویت این بخش تاکید کرد و گفت: براساس قانون، چنانچه بخش خصوصی در فعالیتی حضور نیابد، دولت می تواند در آن ورود کند.