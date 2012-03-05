سمینار «قرآن، کتاب بیداری اسلامی» در لاهور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه فرهنگی که به منظور آشنایی برادران مسلمان خود با نقش قرآن در بیداری اسلامی از 15 لغایت21 اسفندماه در خانه فرهنگ ایران در لاهور افتتاح خواهد شد.

در این همایش اشخاصی چون "احسان الدین قریشی" وزیر اوقاف ایالت پنجاب، "رانا ثنا الله" وزیر قانون ایالت پنجاب، "سمیعه راحیل قاضی" رئیس بخش زنان و خانواده حزب جماعت اسلامی و نماینده اسبق مجلس ایالت پنجاب، "مجیب الرحمان شامی" سردبیر روزنامه پاکستان، "قاری زوار بهادر" دبیر کل حزب جمعیت علمای پاکستان، "علامه راغب نعیمی" رئیس حوزه علمیه نعیمیه و رئیس حزب اهل سنت والجماعت پاکستان حضور خواهند داشت.