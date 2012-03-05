پذیرش دانشجویان ایران مالزی در پردیس بین الملل دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف بر اساس درخواست های دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی برای انتقال و تحصیل در دانشگاههای بین المللی داخلی اقدام به پذیرش این دسته از دانشجویان ایرانی کرد.

در فاز اول این طرح دانشجویان رشته MBA مشغول به تحصیل در دانشگاه MSU مالزی هستند در این پردیس بین المللی جذب می شوند. این دانشجویان می توانند با مراجعه به وب سایت پردیس بین المللی کیش درخواست پذیرش خود را تا روز 31 اردیبهشت ماه سال آینده ارسال کنند.



این اقدام با اهداف ایجاد تمهیداتی برای انتقال و تحصیل دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در داخل کشور اجرایی می شد.



پذیرش دانشجویان مذکور طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد گرفت.

پردیس بین المللی کیش در دو دانشکده مهندسی علوم پایه و مدیریت اقدام به پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی تا دکتری می کند.



در دانشگاه مدیریت این پردیس در کنار رشته های کارشناسی ارشد MBA با گرایش محصول و بازار و مدیریت با تمرکز بر مدیریت پروژه، اقدام به ایجاد دوره های مشترک با دانشگاه مالتی مدیای مالیزی شده است که شامل رشته های MBA با گرایش فناوری اطلاعات و دوره نیمه حضوری MBA Online با گرایش عمومی شده است.