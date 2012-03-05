5 مصدوم در واژگونی خودرو در محور قره چمن - بستان آباد

محمد حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت 6 صبح امروز دوشنبه تماسی با اپراتور اورژانس تبریز مبنی بر واژگونی یک دستگاه خدوری پژو در محور واصلاتی جاده قدیم بستان آباد به میانه گرفته شد اما شخص تماس گیرنده از محل وقوع حادثه اطلاعی نداشت.

وی اظهار داشت: بلافاصله با پایگاههای اورژانس بستان آباد ، قره چمن ، تیکمه داش و میانه تماس گرفته شد و سر انجام در 15 کیلومتری جاده قره چمن - بستان آباد افراد حادثه دیده مشاهده و اقدامات امدادی صورت گرفت.

حسینقلی زاده افزود: توصیه می شود مسافران قبل از آغاز سفر به توصیه های هواشناسی توجه داشته و تا فصل بهار حتما تجهیزات ایمنی خودرو از قبیل زنجیر چرخ ، لاستیک مناسب و و سایل گرمایشی و جعبه کمکهای اولیه را در داخل خودرو خود داشته باشند.

مسئول روابط عمومی فوریتهای پزشکی استان همچنین تصریح کرد: حادثه دیدگان در سوانح رانندگی بهتر است در کنار جاده از یک وسیله روشنایی برای شناسایی محل حادثه استفاده کنند تا نیروهای امدادی سریعا به آنها کمک کنند.