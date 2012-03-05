کتاب های متنوع ایرانشناسی در کانادا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از کتاب های چاپ شده می توان به کتاب "جنگ های ایران" با محتوای بررسی تاریخ ایران، کتاب "چشم اندازهای جدید" در ارتباط با دوره صفویه و نیز دو کتاب در زمینه "هنر ایرانی، کتاب صنایع دستی" و کتاب "هنر اسلامی و ایرانی" اشاره کرد که با استقبال خوانندگان این آثار روبرو شده است.

کتاب جنگ‌های ایران (Iran at War) که به سالهای 1500 تا 1988ایران زمین پرداخته توسط "کاوه فرخ" پژوهشگر دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا تألیف واز سوی انتشارات اسپری در دسامبر 2011 منتشر شده است و در صدد برآمده تا جنگ‌های چهار سدۀ اخیر ایران را مورد بررسی قرار دهد.

هنر ایرانی (Iranian Art) دیگر کتابی است که در 32 صفحه با بخش هایی چون سفالگری در ایران، مینیاتور ایرانی، معماری ایران، هنر ایرانی، فیلم نامه، آکادمی هنر های ایرانی، گرافیک ایرانی، خوشنویسی، مجسمه سازی، موزه ملی ایران، فرش بهارستان، گیوه، خانه کاریکاتور ایران، گالش، قلمکار، سفالگری یا کوزه گری به معرقی فرهنگ و تمدن دیرینه و بر مبنای عقل و اخلاق ایرانی می پردازد.