گزارش تحقیق و تفحص از تربیت بدنی در مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ستار هدایتخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی را در جلسه علنی روز دوشنبه صحن مجلس قرائت کرد.

این گزارش به دنبال تقاضای مصطفی کواکبیان نماینده سمنان انجام شد.

هیئت تحقیق و تفحص در گزارشی که تهیه کرده است و به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده، به سه موضوع سئوال شده از سوی کواکبیان پرداخته و آورده است در خصوص بحث المپیک چین و عدم موفقیت در این دوره از مسابقات هیئت تحقیق و تفحص به این نتیجه رسید که مبلغ 1200 میلیارد ریال هزینه شده در این مسابقات فقط هزینه اعزام ورزشکاران به المپیک نشده بلکه شامل کلیه اعتبارات تربیت بدنی در ارتباط با آماده سازی تیم ها برای شرکت در مسابقات داخلی و خارجی بوده است که از این رقم 200 میلیارد ریال به المپیک پکن اختصاص داشته است و بقیه ارقام در فاصله 4 ساله میان المپیک پکن و المپیک قبلی هزینه شده است.



در این گزارش در خصوص علت عملکرد رئیس فدراسیون های ورزشی و عدم تناسب عملکرد آنها با کمک های دریافتی نیز آمده است: از آنجا که بودجه تخصصی به فدراسیون های ورزشی در قالب کمک به آنها پرداخت می شود و این بودجه ها در چارچوب اساسنامه فدراسیون ها و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت رئیسه آنها هزینه می شود، تنها لازم است نظارت و دقت لازم در هزینه کرد اعتبارات صورت گیرد که این گونه عمل نشده است.



طبق گزارش ارائه شده از جمله موارد غیر متعارفی که در گزارش ها آمده است سرمایه گذاری برخی فدراسیون ها و باشگاهها در بانک تات از محل اعتبارات فدراسیون ها است که مسئولان تربیت بدنی در توجیه این موضوع اظهار می دارند که" سازمان و کمیته ملی جهت سرمایه گذاری در بانک تات از اعتبارتاتی تحت عنوان کمک استفاده نموده و سازمان و کمیته هیچ گونه اعتباری جهت سرمایه گذاری در بانک تات در اختیار باشگاهها و فدراسیون ها قرار نداده است. اما چون در قالب بند ج تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 اعتباری بالغ بر یکصد و 10 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری منظور گردیده بود که با توجه به نوپا بودن ساختار تشکیلات فدراسیون تصمیم گرفته شد بالغ بر 35 میلیارد ریال در اسفند ماه سال 1386 و فروردین ماه 1387 بین هیئت های استانی توزیع شود و به علت عدم امکان پایدار شدن اعتبارات موصوف در سالهای بعدی و به منظور فراهم نمودن زمینه استفاده مطلوب و عدم وجود ظرفیت های جامع و کامل در جهت جذب و استفاده بهینه از منابع، فدراسیون تصمیم گرفت باقیمانده اعتبارات خود را سرمایه گذاری کند."



هیئت تحقیق و تفحص با توجه به این توضیحات آورده است طبعا سرمایه گذاری در بانک تات اقدامی غیر قابل قبول و غیر متعارف و قابل بررسی و پیگیری است. به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان باید ساز و کار مناسب برای اعمال نظارت دقیق و پیشگیری از تخلفات احتمالی بعدی، فوری مهیا کند.



در خصوص سومین محور تحقیق و تفحص که مربوط به مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استانهای مختلف است علت کم توجهی به هیئت های ورزشی در استانها و عدم تکمیل مصوبات ورزشی مطرح شده است که هیئت در گزارش خود قید کرده بررسی های هیئت در خصوص چگونگی پیشرفت پروژه های ورزشی در اولین دور سفر هیئت دولت نشان دهنده تکمیل و اتمام حدود 80 درصد پروژه های مذکور و در حال اتمام بودن سایر پروژه های ورزشی است اگر چه نحوه توزیع اعتبارات در اختیار سازمان تربیت بدنی در استانها و شهرستان ها مطلوب نبوده و از شاخص دقیقی در جهت توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات برخوردار نبوده است لازم است در این زمینه اهتمام ویژه ای صورت گیرد.



به گزارش مهر متن کامل این گزارش متعاقبا منتشر می شود.

