شهرداری بندرعباس قهرمان لیگ برتر تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی نخست از هفته پایانی این مسابقات صبح امروز دوشنبه دو تیم شهرداری بندرعباس و مناطق نفت خیز در خانه تکواندو به دیدار هم رفتند که شاگردان ناصر برجی در تیم شهرداری با شکست حریف جمع امتیازات خود را به عدد 28 امتیاز رسانده و عنوان قهرمانی را به کسب کردند.

در این دیدار حمیدرضا بیات، محمد سلیمانی، کاوه رضایی و بهنام اسبقی چهار پیروزی متوالی برای شهرداری کسب کردند ، محمد امامی و سعید امیری هم که به دلیل سروزن نرسیدن حریفان خود پیروز شدند تا شهرداری 6 بر صفر از رقیب پیش افتاده و در نهایت 6 بر2 برنده از میدان خارج شود.

در دیگر بازی این هفته ملی حفاری 6 بر2 راه و ترابری زنجان را شکست داد. دو دیدار حساس گاز فجرجم با دانشگاه آزاد و جوانه با قوامین که تکلیف تیم های دوم وسوم را مشخص خواهد کرد نیز تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد. پرونده رقابتهای لیگ برتر تکواندو امروز با شناخت تیم ها و نفرات برتر بسته خواهد شد.