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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

شهرداری بندرعباس قهرمان لیگ برتر تکواندو شد

شهرداری بندرعباس قهرمان لیگ برتر تکواندو شد

هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‎های ایران در حالی صبح امروز آغاز شد که شهرداری بندرعباس قهرمانی خود را تثبیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی نخست از هفته پایانی این مسابقات صبح امروز دوشنبه دو تیم شهرداری بندرعباس و مناطق نفت خیز در خانه تکواندو به دیدار هم رفتند که شاگردان ناصر برجی در تیم شهرداری با شکست حریف جمع امتیازات خود را به عدد 28 امتیاز رسانده و عنوان قهرمانی را به کسب کردند.

در این دیدار حمیدرضا بیات، محمد سلیمانی، کاوه رضایی و بهنام اسبقی چهار پیروزی متوالی  برای شهرداری کسب کردند ، محمد امامی و سعید امیری هم که به دلیل سروزن نرسیدن حریفان خود پیروز شدند تا شهرداری 6 بر صفر از رقیب پیش افتاده و در نهایت 6 بر2 برنده از میدان خارج شود.

در دیگر بازی این هفته ملی حفاری 6 بر2 راه و ترابری زنجان را شکست داد. دو دیدار حساس گاز فجرجم با دانشگاه  آزاد و جوانه با قوامین که تکلیف تیم های دوم وسوم را مشخص خواهد کرد نیز تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد. پرونده رقابتهای لیگ برتر تکواندو امروز با شناخت تیم ها و نفرات برتر بسته خواهد شد.

کد مطلب 1551934

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