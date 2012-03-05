برگزاری مسابقات نمایش نامه خوانی/ نشست داوری مرغوبیت کالاهای صنایع دستی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری اولین دوره از مسابقات نمایش نامه خوانی(نسخه) در حوزه هنری، نسخه نمایش نامه خوانی در فارس پیچیده می شود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری اظهار داشت: سومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی واولین دوره از مسابقات نمایشنامه خوانی (نسخه) استان فارس در روزهای 16 تا 18 اسفند ماه سال جاری در حوزه هنری فارس برگزار می شود.

فرهادارشاد اضافه کرد: مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی واولین دوره از مسابقات نمایشنامه خوانی (نسخه) استان فارس 18 اسفند سال جاری ساعت 18 و 30دقیقه درمحل سینما شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: فراخوان مربوط به این مسابقات در آذر ماه سال جاری از طریق سایت حوزه هنری فارس و روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شده و علاقمندان تا تاریخ 20 بهمن مهلت داشتند که آثار خود را ارسال کنند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری فارس سپس به استقبال خوب علاقمندان برای شرکت در مسابقات اشاره کرد وافزود: در مجموع 23 اثر از شهرستانهای شیراز، لار، فسا، کازرون، مرودشت برای شرکت در سومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی واولین دوره از مسابقات نمایشنامه خوانی (نسخه) استان فارس دریافت شدند.

ارشاد ادامه داد: در نهایت آثار لمس لحظه های بی تو نوشته محسن زارع (شیراز)، کرامت نوشته علی میرزا عمادی (مرودشت)، جن زدگان نوشته بابک لطیفی(شیراز)، هذاذالک نوشته آرمان طیران (شیراز) ، نور به آرامی می رود نوشته بهزادآقاجانی(شیراز) برای بخش نمایشنامه خوانی(نسخه) برگزیده شدند.

وی یادآور شد: آثار برگزیده فقط مربوط به بخش نمایشنامه خوانی است و منتخبان بخش نمایش نویسی در مراسم اختتامیه معرفی می شوند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری فارس همچنین از برگزاری جلسه های بررسی و تحلیل نمایش نامه های منتخب توسط حمیدرضا نعیمی در کنار سومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی واولین دوره از مسابقات نمایشنامه خوانی (نسخه) استان فارس یاد کرد.

ارشاد هیئت داوران بخش نمایش نامه نویسی را حمیدرضا نعیمی، میلاد اکبر نژاد و دکتر پرویز نظیری معرفی کرد.

وی همچنین گفت: در بخش نمایشنامه خوانی سعید ذوالنوریان، حمیدرضانعیمی، میلاداکبرنژاد داوری آثار رابرعهده دارند.

مسابقه نمایشنامه خوانی روزهای 16 و 17 اسفند ماه صبح و عصر در مجموعه هنری شیراز واقع در ساختمان حوزه هنری فارس و مراسم اختتامیه نمایشنامه نویسی ساعت 18 و 30 دقیقه روز 18 اسفند در سینما شیراز برگزار خواهد شد.

ششمین نشست داوری مرغوبیت کالاهای صنایع دستی کشور در شیراز

ششمین نشست داوری مرغوبیت کالاهای صنایع دستی کشور ویژه منطقه جنوب با حضور مدیرکل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی کشور و داوران مناطق چهارگانه کشور در شیراز آغاز شد.

در این جلسه که در خانه تاریخی نصیرالملک شیراز برگزار شد، ویدا توحدی گفت: این همایش ششمین همایش داوری مرغوبیت کالاهای صنایع دستی در کشور و نخستین جلسه داوری در شیراز است.

مدیر کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی کشور گفت: در منطقه شمال 34 اثر، در غرب 43 اثر ، در منطقه مرکزی 73 اثر و در منطقه شرق 63 اثر موفق به دریافت نشان مرغوبیت ملی شده اند.

وی هدف از برگزاری رقابتهای ملی دریافت نشان مرغوبیت کالاهای صنایع دستی را فراهم آوردن زمینه مساعد برای حضوری پررنگ تر و قوی تر در رقابتهای بین المللی دریافت نشان مرغوبیت کالاهای صنایع دستی در یونسکو دانست.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس نیز در این جلسه با اشاره به برنامه ریزی و اطلاع رسانی های صورت گرفته در معاونت صنایع دستی و تعاونی صنایع دستی استان به منظور جمع آوری آثار و تولیدات صنایع دستی هنرمندان از نقاط مختلف کشور گفت: حدود 100 اثر از استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان،کهکیلویه و بویر احمد،گلستان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و خراسان شمالی و 138 اثر از استان فارس در این رقابت ها شرکت کرده اند.

فریدون فعالی گفت: آثار نفیس هنرمندان استان که در این رقابت ها موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت شود را از آنها خریداری می کنیم ضمن اینکه این آثار به رقابتهای بین المللی سال 2013 راه خواهند یافت.

وی با اشاره به توانمندیهای صنایع دستی استان فارس گفت: استان در رقابتهای سال 2010 موفق به دریافت 3 نشان مهر اصالت یونسکو شده که این ظرفیت و استعداد در استان وجود دارد که آثار بیشتری از این استان موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی فارس نیز در ادامه این جلسه گفت: آثار ارزشمند هنرمندان فارس انتقال دهنده یک پیام معنوی هستند.

همت محمدی گفت: صنایع دستی کالایی است که می تواند معرف فرهنگ و هنر ما در خارج از مرزها باشد.