آغاز عملیات احداث مرکز قرآن پایتخت در تپه های عباس آباد از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی شمسه با بیان این که جشنواره شمسه یکی از فعالیت های فرهنگی است که از برنامه های شهرداری تهران در سال جاری بوده است گفت: در سال 91 نیز بر اساس سیاست شهرداری تهران این جشنواره تداوم پیدا خواهد کرد و هر ساله برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جشنواره شمسه با رویکرد محلات در بخش های مختلف از قبیل حوزه فیلم، عکس، تئاتر، نمایش، نهج البلاغه ، نقاشی وسایر رشته های هنری و فرهنگی برگزار شده و پایان سال مسابقات برای هر کدام از رشته ها به انجام می رسد و نفرات برتر برگزیده می شوند.

شهردار تهران با بیان اینکه یکی از مسابقاتی که بیش از دیگر موضوعات به آن توجه شده، موضوع قرآنی در این جشنواره بود که مردم در این زمینه سنگ تمام گذاشتند و در مسابقات قرآنی بیش از 50 هزار نفر شرکت کردند، گفت: شهروندان اعم از خانم ها و آقایان ، از کودک 2 ساله تا مسن ترین افراد و همچنین اساتید برجسته نیز در این مسابقات حضور داشتند و رقابتی سخت و کاری بزرگ بود که شروع شد و امروز روز پایانی و نهایی آن کار بود.

قالیباف اضافه کرد: ان شاء الله تمامی فعالیت های فرهنگی در شهر تهران با رویکرد دینی و تربیتی صورت گیرد و با این نگاه به موضوع بنگریم و بتوانیم در حوزه قرآن و عترت این فضا را در ابعاد مختلف به پیش ببریم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که در سایه مفاهیم قرآن و بر اساس باورهای قرآنی بتوانیم رفتارمان را به این سمت برده و حرکت کنیم و در واقع یک زیست مومنانه داشته باشیم.

قالیباف با بیان اینکه جشنواره شمسه در سال آینده در 12 رشته برگزار خواهد شد، گفت: این فعالیت ها از سطح محلات آغاز شده و تا سطح مناطق سپس در سطح شهر به انجام رسیده و مسابقات نهایی آن در پایان سال برگزار می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که مرکز قرآنی شهر تهران در تپه های عباس آباد چه زمان احداث می شود، اظهار کرد: همان طور که کلنگ این پروژه به زمین زده شد ، زمین آن اختصاص یافته و ردیف های لازم نیز تخصیص یافته و کار احداث آن پیش بینی شده است.

شهردار تهران تصریح کرد: اما از آنجایی که طراحی و معماری مرکز قرآن خاص بوده و باید از معماری ایرانی اسلامی به بهترین شکل برخوردار می شد، مسابقه ای که برای ارائه طرح این مرکز برگزار شد زمان زیادی برد،اما هم اکنون طراحی این مرکز قطعی شده و نقشه ها قطعی شده و با اعتبارات پیش بینی شده سال آینده ساخت مرکز قرآن آغاز می شود.