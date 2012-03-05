تصویر روبات نظامی که منشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روباتی به نام DARPA's ARM که توسط آژانس تحقیقات آسمان آبی دارپا می تواند 18 وظیفه معمول متصدیان پذیرش یا منشی ها را به خوبی انجام دهد. این روبات می تواند به تلفن پاسخ دهد، کاغذها را با کمک دستگاه منگنه به یکدیگر وصل کند، چراغها را خاموش و روشن کند، اجسام را جا به جا کند، حرف بزند، تماسهای تلفنی را به افراد مختلف وصل کند.

طرح این روبات در سال 2010 ارائه شده و هدف ساخت روباتی بوده است که بتواند وظایف بسیار پیچیده ای از قبیل خنثی سازی بمب را با کمترین میزان دخالت انسانی انجام دهد. با وجود اینکه این روبات اکنون توانایی خنثی سازی بمب را نیز دارد، می تواند وظایف یک منشی را نیز به خوبی انجام دهد.

مجموعه ای از دوربینها و حسگرها و نرم افزارهای فوق پیچیده حسهای بینایی، قدرت و لمس را در این روبات به وجود آورده است ، درواقع این ماشین به گونه ای ساخته شده که حسهایی بسیار مشابه با انسانها داشته باشد.

بر اساس گزارش گیزمگ، قدم بعدی ارتقای توانایی های این روبات برای انجام کارهایی متفاوت از قبیل تجسس کیفهای دستی برای یافتن اسلحه و یا انداختن یخ درون لیوان نوشیدنی است.