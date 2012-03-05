17 میلیون ایرانی در بافت های فرسوده و غیررسمی سکونت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌زاده شامگاه یکشنبه در نشست شهرداران استان کردستان با معاون وزیر راه و شهرسازی در سنندج اظهار داشت: بیش از 17 میلیون از جمعیت کشور در 72 هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.

وی افزود: با وجود اینکه برای بازسازی و بهسازی هر هکتار از بافت های فرسوده هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما در این رابطه هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و استانها می توانند از تسهیلات دولت در این بخش بهره برداری کنند.

قلی زاده بیان کرد: به متقاضیان مرمت و بازسازی بافت های فرسوده در کشور 20 تا 25 میلیون تومان تسهیلات ارائه می شود.

مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای ایران ادامه داد: بهسازی بافت فرسوده مشارکت مردم و فراهم ساختن بسترهای لازم توسط دولت برای تشویق و ترغیب مردم در این عرصه یک نیاز لازم و ضروری است.

قلی زاده یادآور شد: اطلاع رسانی درست و صحیح در جامعه مهمترین و کلیدی ترین بخش برای جلب مشارکت مردم است و اگر شفاف سازی بیشتر و روشن ‌تری در میان مردم صورت گیرد قدرت و سرمایه پنهان احیای بافت های فرسوده عملی می شود.

وی در ادامه گفت: طی دو سال گذشته بافت های فرسوده در کشور احیا شده است و با برگزاری دوره های آموزشی مختلفی با افزایش تعداد صدور پروانه ساخت نوسازی رو به رو بوده ایم.

نشست شهرداران استان کردستان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان و خبرنگاران رسانه های استان در سنندج برگزار شد.