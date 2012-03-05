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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

قلی زاده:

17 میلیون ایرانی در بافت های فرسوده و غیررسمی سکونت دارند

17 میلیون ایرانی در بافت های فرسوده و غیررسمی سکونت دارند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای ایران از سکونت جمعیتی بالغ بر17 میلیون نفر در سکونتگاه های غیر رسمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌زاده شامگاه یکشنبه در نشست شهرداران استان کردستان با معاون وزیر راه و شهرسازی در سنندج اظهار داشت: بیش از 17 میلیون از جمعیت کشور در 72 هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.

وی افزود: با وجود اینکه برای بازسازی و بهسازی هر هکتار از بافت های فرسوده هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما در این رابطه هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و استانها می توانند از تسهیلات دولت در این بخش بهره برداری کنند.

قلی زاده بیان کرد: به متقاضیان مرمت و بازسازی بافت های فرسوده در کشور 20 تا 25 میلیون تومان تسهیلات ارائه می شود.

مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای ایران ادامه داد: بهسازی بافت فرسوده مشارکت مردم و فراهم ساختن بسترهای لازم توسط دولت برای تشویق و ترغیب مردم در این عرصه یک نیاز لازم و ضروری است.

قلی زاده یادآور شد: اطلاع رسانی درست و صحیح در جامعه مهمترین و کلیدی ترین بخش برای جلب مشارکت مردم است و اگر شفاف سازی بیشتر و روشن ‌تری در میان مردم صورت گیرد قدرت و سرمایه پنهان احیای بافت های فرسوده عملی می شود.

وی در ادامه گفت: طی دو سال گذشته بافت های فرسوده در کشور احیا شده است و با برگزاری دوره های آموزشی مختلفی با افزایش تعداد صدور پروانه ساخت نوسازی رو به رو بوده ایم.

نشست شهرداران استان کردستان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان و خبرنگاران رسانه های استان در سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1551939

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