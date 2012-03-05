بهاریه مدیریت ارتباطات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژه‌نامه یادداشت‌هایی از کاظم معتمد‌نژاد، یحیی کمالی‌پور، سعیدرضا عاملی، شهیندخت خوارزمی، یونس شکرخواه، امیدعلی مسعودی، فریدون وردی‌نژاد، علی اصغر محکی، اسماعیل قدیمی، مجید رضاییان و برخی دیگر از استادان و فعالان حوزه ارتباطات در قالب «بهاریه‌ ارتباطات» منتشر شده است.

همچنین «چهره سال فعالان رسانه‌ای کیست؟» و «چهره سال فعالان جامعه اطلاعاتی کیست؟» پرسش‌هایی است که پاسخ به آن در قالب درج نظرات 117 نفر از کارشناسان و فعالان این دو حوزه در مورد انتخاب چهره‌های برتر رسانه و جامعه اطلاعاتی در سال 90 و دلایل انتخاب آنها، در این شماره از این ماهنامه به چشم می‌خورد.

«تقدیس الفبای فارسی در تاجیکستان»، نیز عنوان گفت‌وگویی با علی‌اصغر شعردوست، سفیر ایران در دوشنبه است که در آن به موضوع اهمیت توسعه زبان فارسی در این کشور و دلایل روی آوردن برخی از کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی به الفبای لاتین پرداخته شده است.

«تک‌نگاری بر سینمای امروز، از هنر تا صنعت» عنوان مطلب ورودی به پرونده «سینما» این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است که گفت‌وگو با داوران جشنواره فیلم فجر درباره افت محسوس مخاطبان سینما به همراه اظهارات داود رشیدی، جمال شورجه، علیرضا رئیسیان و داود میرباقری در این خصوص نیز به آن ضمیمه شده است.

همچنین در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، پرونده‌ای به مناسبت سالگرد زلزله و سونامی ژاپن در اسفندماه گذشته منتشر شده که در آن نگاهی عمیق به عملکرد رسانه‌های جمعی ژاپن و آمریکا در این حادثه انداخته شده است و در ادامه نیز گفت‌وگو با رئیس مرکز ملی آمادگی بلایا در دانشگاه کلمبیا در مورد خبرنگاری در زمان زلزله به آن ضمیمه شده است.

«خاطرات؛ رسانه‌های صبور» نیز در پرونده‌ ادبیات این شماره از این ماهنامه منتشر شده و نظرسنجی درباره برترین آثار مکتوب مستند در دهه 80 به همراه یادداشت‌هایی از سید قاسم یاحسینی و ‌علی‌الله سلیمی در آن قراردارد.

همچنین بخش شانزدهم ترجمه‌ کتاب «نگارش در روابط‌عمومی» نوشته تامس.اچ.بیوینز با ترجمه علیرضا باستانی و قسمت اول خاطرات علی‌اکبر عبدالرشیدی با عنوان قصه ناتمام نیز در این شماره از این ماهنامه منتشر شده است.

مدیریت ارتباطات با مدیر مسئولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شده است.