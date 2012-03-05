احمدرضا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق توافقاتی که با کمیته امداد امام خمینی (ره) داشته ایم از اول اسفند ماه پاکت هدایا در اختیار انجمن اولیا و مربیان مدارس قرار گرفت تا آنها نیز این پاکت ها را در اختیار دانش آموزان قرار دادند.

وی در ادامه گفت: هدف از برگزاری این جشن در مدارس فرهنگ سازی امر کمک و هم نوع دوستی در بین دانش آموزان و بهره گیری از ظرفیت های انجمن اولیا و مربیان برای تشویق و ترغیب فرزندان خود به این امر پسندیده است.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران درباره نحوه جمع آوری هدایا نیز اظهار داشت: روز چهارشنبه دانش آموزان پاکت هایی را که برای جمع آوری هدایای نقدی در بینشان توزیع شده بود، به مسئولان مدرسه تحویل می دهند، همچنین هدایای غیرنقدی نیز در همین روز جمع آوری و پس از شمارش و کدگذاری در بین دانش آموزان نیازمند همان مدرسه یا مدارس دیگر توزیع می شود.

ایمانی تصریح کرد: تاکید داشته ایم که مدیران مدارس و انجمن اولیاء و مربیان در هر شرایطی شئونات و کرامت خانواده ها و دانش آموزان در نحوه توزیع هدایا رعایت کنند.

وی همچنین از توزیع 80 میلیون تومان بن خرید کالا توسط کمیته امداد در بین دانش آموزان نیازمند خبر داد و افزود: این بن ها در قالب خرید پوشاک، خوراک و...بوده که براساس نیاز هر خانواده در بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود.

روز گذشته مدیرکل کمیته امداد استان تهران از توزیع 80 میلیون تومان بن خرید کالا در بین دانش آموزان نیازمند خبر داده بود.