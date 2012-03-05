42 کشته در درگیری با القاعده/ انفجار در یک هواپیمای نظامی در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی امنیتی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شب گذشته انفجاری در یک فروند هواپیمای نظامی از نوع آنتونوف رخ داد که هیچ تلفاتی در بر نداشت.

این انفجار در پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بین المللی صنعاء رخ داد. این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: هنوز دلایل این انفجار مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که نیروهای دولتی یمن روز گذشته با افراد مسلح وابسته به القاعده در جنوب یمن درگیر شدند که این امر منجر به کشته شدن دستکم 42 نفر شد.

30 تن از افراد کشته شده متعلق به نیروهای ارتش یمن و 12 نفر دیگر از اعضای القاعده هستند. این درگیری به مدت 5 ساعت در شهر زنگبار در استان ابین به طول انجامید.

نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی نیروهای هوایی و زمینی توانستند کنترل پایگاه های نظامی شهر عدن که تحت سیطره القاعده بود را به دست بگیرند.

عناصر القاعده پیش از این با سیطره بر پایگاه های نظامی عدن کنترل مهمات و تجهیزات نظامی این پایگاه ها از جمله تانک، اسلحه، موشک و خمپاره را در اختیار خود قرار داده بودند.