1600 واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد گلستان احداث شد

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 935 واحد آن به بهره برداری و تحویل متقاضیان گروه هدف شده و مابقی آن نیز در دست احداث است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان بیان داشت: مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز علاوه بر پروژه های مسکن شهری رسالتی بزرگ بوده که بعهده این نهاد قرار داده شده است.

وی گفت: انشاءالله با اتمام به موقع پروژه ها و واگذاری آن به متقاضیان واجد شرایط همچون گذشته گامی بزرگ در راستای خدمت رسانی به مردم برداشته باشد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ، از آغاز واگذاری پروژه های تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر در آینده نزدیک خبر داد.

وی یادآور شد: پروژه های تفاهم نامه سه جانبه در 9 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت ( گمیشان 255 واحد، بندرگز و نوکنده 58 2واحد، انبارالوم122 واحد، سرخنکلاته و جلین 336 واحد، دلند و رامیان 742 واحد، نگین شهر 138 واحد ) جمعا به تعداد هزار و 851 واحد تعریف شده است.

یوسفی گفت: بالغ بر 60 درصد پروژه ها در مرحله سفت کاری و نازک کاری است.