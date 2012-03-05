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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

یوسفی:

1600 واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد گلستان احداث شد

1600 واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گلستان گفت: تاکنون هزار و 675 واحد مسکن شهری در قالب 23 پروژه برای اقشار کم درآمد در استان تعریف شده است.

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد،  935 واحد آن به بهره برداری و تحویل متقاضیان گروه هدف شده و مابقی آن نیز در دست احداث است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان بیان داشت: مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز علاوه بر پروژه های مسکن شهری رسالتی بزرگ بوده که بعهده این نهاد قرار داده شده است.

وی گفت: انشاءالله با اتمام به موقع پروژه ها و واگذاری آن به متقاضیان واجد شرایط همچون گذشته گامی بزرگ در راستای خدمت رسانی به مردم برداشته باشد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ، از آغاز واگذاری پروژه های تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار  نفر در آینده نزدیک خبر داد.

وی یادآور شد: پروژه های تفاهم نامه سه جانبه در 9 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت ( گمیشان 255 واحد، بندرگز و نوکنده 58 2واحد، انبارالوم122 واحد، سرخنکلاته و جلین 336 واحد، دلند و رامیان 742 واحد، نگین شهر 138 واحد ) جمعا به تعداد هزار و 851 واحد تعریف شده است.

یوسفی گفت: بالغ بر 60 درصد پروژه ها در مرحله سفت کاری و نازک کاری است.

کد مطلب 1551946

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