برپایی سه نمایشگاه بهاره در دماوند/ بهره برداری از کنارگذر شمالی و جنوبی رودهن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد افزود: این نمایشگاهها از 10 اسفندماه به مدت 10 روز با 10 تا 15 درصد تخفیف آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاههای بهاره نقش مهمی در کنترل قیمتها دارند گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالاهای بهاره در سه نقطه شهرستان دماوند، رودهن و آبسرد آغاز به کار کرده اند.

این مسئول ادامه داد: در این نمایشگاهها عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه پوشاک، کیف، کفش، خشکبار، میوه، مواد پروتئینی و غذایی با قیمت مناسب و تخفیف 10 تا 15 درصد کمتر از قیمت بازار ارائه می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر سه نمایشگاه بهاره، تعداد 200 واحد صنفی و فروشگاهی طرح حراج فوق‏العاده خود را با تخفیف ویژه به اجرا می‏گذارند.

کنارگذر شمالی و جنوبی رودهن تا پایان سال به بهره برداری می رسد

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از افتتاح کنارگذر شمالی و جنوبی رودهن تا پایان سال جاری خبر داد.

شاهرخ رامین گفت: در سالیان طولانی گذشته، یکی از مباحثی که علاوه بر اهالی دو شهرستان دماوند و فیروزکوه، دیگر مردم نقاط مسکونی شمال ‏شرق استان تهران و هموطنان سایر نواحی کشور را آزار می ‏داد، ترافیک همیشگی در مسیر درون ‏شهری بومهن بود.

وی ادامه داد: این ترافیک برای رسیدن به جاده هراز در بلوار "حضرت آیت‏الله خامنه‏ای" شهر رودهن نیز تداوم داشت.

این مسئول بیان داشت: از این رو، تلاش مسئولان و مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بر این مهم معطوف شد تا سرعت در کار عملیاتی اجرایی طرح کمربندی جنوبی مدنظر باشد و این امر به افتتاح آن تا پایان امسال انجامید.

حماسه انتخابات نهم ولایتمداری و شور نافذ مردم را به تصویر کشید

فرماندار شهرستان دماوند گفت: حماسه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همت بلند، انگیزه متعالی، ولایتمداری و شور نافذ مردم ایران را به تصویر کشید.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: ملت ایران با حضور باشکوه خود در انتخابات قلب رهبری را شاد کرده و پیوندی دوباره با ولایت فقیه بستند.

وی بیان داشت: مردم شهرستان دماوند همچون دیگر مردم در سراسر ایران اسلامی روز جمعه در 12 اسفند ماه با حضور حماسی خود در انتخابات به ایران و ایرانی اعتباری دوباره بخشیدند.

با وجود بارش برف حضور مردم فیروزکوه در انتخابات بی نظیر بود

معاون برنامه ‏ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: با وجود بارش برف، حضور مردم شهرستان فیروزکوه و بخش ارجمند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بی نظیر بود.

اسماعیل اسفندیارافزود: حتی بارش برف در راههای روستایی این شهرستان نیز نتوانست خللی در برگزاری انتخابات مجلس نهم ایجاد کند.

وی بیان داشت: با توجه به بارش برف در این منطقه، تدابیر لازم برای باز نگه داشتن راه‏های روستایی در شهرستان فیروزکوه اندیشیده شده بود.

این مسئول ادامه داد: شمار زیادی شعبه در مرکز شهرستان و 10 شعبه در بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروزکوه، وظیفه اخذ رأی مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتند.

90 درصد عملیات تونل امامزاده هاشم(ع) انجام شده است

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از انجام شدن 90 درصد عملیات تونل مشا در گردنه محل استقرار بارگاه ملکوتی امامزاده هاشم(ع) دماوند خبر داد.

شاهرخ رامین گفت: این مهم سرانجام با اتمام بخش عمده‏ای از این پروژه و اتصال دو سوی آن به یکدیگر انجام شد.

وی گفت: مسیر تونل مشای دماوند، استانهای تهران و مازندارن را به یکدیگر متصل می کند.

رامین با اشاره به مزایای این طرح یادآور شد: این پروژه، گذر مسافران راهی به نواحی شمالی کشور و برعکس از گردنه دشوار و خطرناک امامزاده هاشم (ع) را غیرضروری خواهد کرد.

طرح چهار بانده‏ سازی جاده رودهن فیروزکوه اجرایی شد

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس از اجرای طرح چهار بانده‏سازی جاده رودهن و فیروزکوه خبر داد.

شاهرخ رامین اظهار داشت: اجرای طرح تعریض جاده تهران فیروزکوه در مقاطع حدفاصل رودهن تا فیروزکوه پیش از این صورتی اجرایی به خود نگرفته بود.

وی ادامه داد: این امر با پیگیریهای متعدد در این مسیر عملیاتی اجرایی شد و با حضور مسئولان امر گشایش یافت تا اهالی این دو شهرستان و همچنین هموطنان دیگر نقاط کشور با خیالی آسوده این مسیر خطرساز در گذشته را طی کرده و از مسافرت خود لذت ببرند.

وی افزود: در نهایت بیشتر وعده‏ها در این بخش محقق شد و این پروژه با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، استاندار تهران و دیگر مسئولان کشوری، استانی و محلی به بهره‏ برداری رسید.

زیرگذر دلیچای برای حفظ جان مردم کوهپایه است

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: زیرگذر دلیچای در شهرستان دماوند، مانعی برای جلوگیری از خطراتی و حفظ جان مردم کوهپایه است.

شاهرخ رامین افزود: پل دلیچای از جمله مناطق خطرساز و نقاط حادثه‏ خیز جاده‏ای استان تهران محسوب می‏ شد.

این مسئول بیان داشت: سوانح این مسیر به دلیل فقدان مسیر زیرگذر مناسب و قطع خطرناک جاده توسط خودروهای اهالی محلی گاهی حوادثی دلخراش را رقم می ‏زند.

وی ادامه داد: از این رو، پیگیریهای انجام شده، نظر کارشناسی متخصصان امر و مساعدتهای مسئولان به آغاز مراحل عملیاتی پل زیرگذر دلیچای انجامید.